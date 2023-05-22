https://ria.ru/20230522/ukraina-1873343183.html

Шольц пообещал продолжить вооружать Украину и после окончания конфликта

Шольц пообещал продолжить вооружать Украину и после окончания конфликта - РИА Новости, 22.05.2023

Шольц пообещал продолжить вооружать Украину и после окончания конфликта

Украина продолжит получать вооружение западного производства и после завершения конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:31

2023-05-22T10:31

2023-05-22T11:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

олаф шольц

нато

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843744466_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_b60318254bd64de50d31472fb5e232c4.jpg

БЕРЛИН, 22 мая — РИА Новости. Украина продолжит получать вооружение западного производства и после завершения конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt. Тем не менее, по словам Шольца, западные страны пока не обсуждали эти гарантии безопасности, поскольку конфликт не закончился. При этом канцлер добавил, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО, в том числе потому, что критерии альянса включают множество условий, выполнить которые Киев сейчас не в состоянии.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, олаф шольц, нато, германия