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Шольц пообещал продолжить вооружать Украину и после окончания конфликта - РИА Новости, 22.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:31 22.05.2023 (обновлено: 11:02 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/ukraina-1873343183.html
Шольц пообещал продолжить вооружать Украину и после окончания конфликта
Шольц пообещал продолжить вооружать Украину и после окончания конфликта - РИА Новости, 22.05.2023
Шольц пообещал продолжить вооружать Украину и после окончания конфликта
Украина продолжит получать вооружение западного производства и после завершения конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:31
2023-05-22T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
нато
германия
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БЕРЛИН, 22 мая — РИА Новости. Украина продолжит получать вооружение западного производства и после завершения конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt. Тем не менее, по словам Шольца, западные страны пока не обсуждали эти гарантии безопасности, поскольку конфликт не закончился. При этом канцлер добавил, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО, в том числе потому, что критерии альянса включают множество условий, выполнить которые Киев сейчас не в состоянии.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html
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в мире, украина, олаф шольц, нато, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, НАТО, Германия
Шольц пообещал продолжить вооружать Украину и после окончания конфликта

Канцлер ФРГ Шольц: Киев продолжит получать западное вооружение после завершения конфликта

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYУкраинские военные во время разгрузки западной военной помощи в аэропорту Борисполь
Украинские военные во время разгрузки западной военной помощи в аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Украинские военные во время разгрузки западной военной помощи в аэропорту Борисполь. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 мая — РИА Новости. Украина продолжит получать вооружение западного производства и после завершения конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt.
«

"В будущем нам также придется говорить о гарантиях безопасности, это ясно. Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, в какой мере мы будем оснащать Украину оружием в будущем. После войны Украина будет оснащена оружием западного производства", — сказал он.

Тем не менее, по словам Шольца, западные страны пока не обсуждали эти гарантии безопасности, поскольку конфликт не закончился.
При этом канцлер добавил, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО, в том числе потому, что критерии альянса включают множество условий, выполнить которые Киев сейчас не в состоянии.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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