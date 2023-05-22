Шольц пообещал продолжить вооружать Украину и после окончания конфликта
Канцлер ФРГ Шольц: Киев продолжит получать западное вооружение после завершения конфликта
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYУкраинские военные во время разгрузки западной военной помощи в аэропорту Борисполь
Украинские военные во время разгрузки западной военной помощи в аэропорту Борисполь. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 мая — РИА Новости. Украина продолжит получать вооружение западного производства и после завершения конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу Welt.
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"В будущем нам также придется говорить о гарантиях безопасности, это ясно. Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, в какой мере мы будем оснащать Украину оружием в будущем. После войны Украина будет оснащена оружием западного производства", — сказал он.
Тем не менее, по словам Шольца, западные страны пока не обсуждали эти гарантии безопасности, поскольку конфликт не закончился.
При этом канцлер добавил, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО, в том числе потому, что критерии альянса включают множество условий, выполнить которые Киев сейчас не в состоянии.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.