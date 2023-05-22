https://ria.ru/20230522/ukraina-1872876859.html

"Люди выйдут на улицы". На Украине появилась новая горячая точка

"Люди выйдут на улицы". На Украине появилась новая горячая точка - РИА Новости, 22.05.2023

"Люди выйдут на улицы". На Украине появилась новая горячая точка

После атаки на Киево-Печерскую лавру украинские власти нацелились на другую знаковую обитель — Почаевскую. Пытаются реализовать ту же схему, что и в столице... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:00

2023-05-22T08:00

2023-05-22T08:02

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. После атаки на Киево-Печерскую лавру украинские власти нацелились на другую знаковую обитель — Почаевскую. Пытаются реализовать ту же схему, что и в столице. Однако эксперты предупреждают: ситуация может выйти из-под контроля. А последствия будут гораздо тяжелее.Ложка дегтяНа Тернопольщине отмечают большой праздник — День памяти преподобного Иова Почаевского. Этот особо почитаемый тут святой в XVII веке был игуменом Свято-Успенской Почаевской лавры.По преданию, ее основали в 1240-м киевские иноки. Со временем обитель стала важным религиозным и миссионерско-просветительским центром — с типографией и семинарией.Эта лавра не закрывалась даже в советские годы. Верующие относятся к ней чуть ли не более трепетно, чем к Киево-Печерской. С 2018-го Почаевская входит в состав местного историко-архитектурного заповедника и формально принадлежит государству. Братия УПЦ, проживающая тут, лишь арендует культовые сооружения.Праздничную атмосферу, однако, омрачили тревожные новости. Пятого мая стало известно, что прокуратура Тернопольской области возбудила против руководства обители уголовное дело из-за "бесхозяйственного использования земель".Утверждается, что монахи самовольно обустроили один участок площадью более тысячи квадратных метров, а на другом — предназначенном для сельскохозяйственных работ — частично сняли верхний слой почвы. Это якобы может привести к снижению или потере плодородия гумуса..Уже на следующий день министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что в монастырь с проверкой направят ведомственную комиссию.После неудачи силового захвата Киево-Печерской лавры власти, похоже, решили атаковать другую цель."Плохой закон"Присматривались к столь лакомому куску давно. В январе на сайте украинского кабмина была зарегистрирована петиция с требованием расторгнуть с канонической церковью договор аренды. Однако нужных для рассмотрения 25 тысяч голосов так и не набралось.В марте глава Тернопольского облсовета Михаил Головко заявил, что депутаты обратятся к центральной власти с просьбой лишить УПЦ права пользования Почаевской лаврой. Соответствующий законопроект поступил в Верховную раду в апреле.Однако выяснилось, что разорвать договор не так просто."Его подписывали в 2003-м, срок истекает через 50 лет. Помочь может только проверка, как этим имуществом пользуются", — объяснял депутат от "Слуги народа" Евгений Кравчук.Михаил Головко поспешил заверить: рабочая группа, которая займется этим вопросом, уже создана.Однопартиец Кравчука Никита Потураев, грозившийся привести под стены Киево-Печерской лавры "патриотически настроенную молодежь", на ситуацию с Почаевской смотрит более пессимистично. "Вообще нет оснований для расторжения договора", — с сожалением констатировал он.Но юристы, по его словам, не опускают рук, "работают, ищут решения". "Дедлайн мы не ставим, нам главное вернуть лавру. Но так, чтобы на следующий день не потерять", — заключил народный избранник.Силовой подходПока парламентарии искали лазейки в законодательстве, другие ведомства тоже не бездействовали. Так, полиция в соседней с Тернопольской Черновицкой области 24 марта остановила два автобуса с паломниками, направлявшимися в Почаевскую лавру."Без объяснений <...> транспортные средства конфисковали, многодетному водителю пенсионного возраста приказали явиться с вещами в военкомат", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ.Даже "не посмотрели на то, что в автобусах находятся кормящие женщины, младенцы, пожилые люди, дети, подростки", возмущалась одна из паломниц.Спустя месяц СБУ сообщила: есть данные, что один из почаевских послушников использовал профили в запрещенных российских соцсетях, через которые активно "распространял нарративы кремлевской пропаганды".В обители выступили с опровержением: "Этот человек — не послушник, его не зачисляли в братию и в лавре он не прописан".Также СБУ инициировала собственное расследование об использовании УПЦ объектов Почаевского монастыря. Именно его результаты и послужили основанием для возбуждения уголовного дела.В то же время тернопольские власти продолжают перерегистрацию канонических общин в Православную церковь Украины (ПЦУ) — раскольническую структуру, созданную в 2018-м при содействии экс-президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея.По словам главы облсовета Михаила Головко, из почти сотни общин тринадцать перешли в ПЦУ. Он умалчивает, что все это, по сути, — рейдерские захваты.Яблоко раздораЛидер раскольников Епифаний Думенко радостно потирает руки. Он давно претендует на столь значимый религиозный объект. Глава ПЦУ даже зарегистрировал в лавре собственный "монастырь" и назначил настоятеля — некоего Нестора Пысыка.Правда, тот пока не спешит вступить в должность. "В роли кого я туда могу поехать? Если в роли непрошеного гостя, то, конечно, это не принесет никакой пользы. <…> Поэтому я просто ожидаю, когда произойдут какие-то изменения", — говорит "иерарх".На Почаевскую лавру также претендует Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ)."Позиция нашей церкви базируется на исторических источниках, что в лавре молились греко-католики. Их насильственно изгнали со всей левобережной части Украины при царской России. Почаевскую лавру мы не покидали добровольно", — указывает руководитель департамента коммуникаций УГКЦ Игорь Яцив.С 1713 по 1830-й монастырь действительно принадлежал униатам. Однако после подавления польского восстания в 1831-м император Николай I передал его Святейшему синоду. При этом УГКЦ не против соседства с ПЦУ. Но раскольники на это категорически не согласны.По мнению религиоведа Романа Лункина, случай Почаевской лавры отличается от ситуации с Киево-Печерской."В Почаевском монастыре работают многие местные жители. Это своего рода градообразующее предприятия. И люди будут его защищать. Да и паломники не промолчат", — объясняет он.С другой стороны, продолжает эксперт, если в Киево-Печерской лавре постоянно находится митрополит Киевский Онуфрий — "влиятельная фигура, которую власти не решаются трогать", то на Тернопольщине такого человека нет. Поэтому режим "не станет церемониться".А поскольку на обитель сразу несколько претендентов, не исключено, что противостояние тут окажется гораздо жестче, чем в Киеве.

https://ria.ru/20230421/kiev-1866710926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, тернопольская область, черновицкая область, верховная рада украины, служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу), аналитика - религия и мировоззрение