https://ria.ru/20230522/ugroza-1873520815.html

Рябков: Россия считает военно-биологическую активность Запада угрозой

Рябков: Россия считает военно-биологическую активность Запада угрозой - РИА Новости, 22.05.2023

Рябков: Россия считает военно-биологическую активность Запада угрозой

Москва рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу своей безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T23:47

2023-05-22T23:47

2023-05-22T23:47

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сергей рябков

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Москва рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу своей безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, "никем не контролируемая, крайне опасная" военно-биологическая деятельность США и их союзников требует самого пристального внимания всего мирового сообщества. "Рассматриваем такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности РФ и других государств – прежде всего тех, на чьей территории она осуществляется", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ. Рябков отметил, что США, "прикрываясь оказанием санитарно-эпидемиологической помощи", поставили "на поток" строительство и модернизацию микробиологических лабораторий по всему миру. Он также подчеркнул, что вопросы России относительно военно-биологической программы США на Украине остаются открытыми и требуют решения, Москва продолжит добиваться реакции двух стран. "Осуществляемая США военно-биологическая деятельность по всему миру является наглядным подтверждением необходимости срочного укрепления КБТО. В свете этого весьма востребованными остаются соответствующие российские инициативы", - добавил Рябков. По его словам, лучшим подтверждением серьёзности намерений стран Запада по укреплению режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) стали бы "не пустые, трескучие заявления по итогам саммита "Группы семи", а реальные шаги в русле прекращения деструктивной военно-биологической деятельности по всему миру".

https://ria.ru/20230522/obvinenie-1873513856.html

https://ria.ru/20230513/nato-1871504267.html

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здоровье - общество, россия, сша, москва, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)