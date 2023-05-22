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Рябков: Россия считает военно-биологическую активность Запада угрозой
Рябков: Россия считает военно-биологическую активность Запада угрозой - РИА Новости, 22.05.2023
Рябков: Россия считает военно-биологическую активность Запада угрозой
Москва рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу своей безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T23:47
2023-05-22T23:47
2023-05-22T23:47
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сергей рябков
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Москва рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу своей безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, "никем не контролируемая, крайне опасная" военно-биологическая деятельность США и их союзников требует самого пристального внимания всего мирового сообщества. "Рассматриваем такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности РФ и других государств – прежде всего тех, на чьей территории она осуществляется", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ. Рябков отметил, что США, "прикрываясь оказанием санитарно-эпидемиологической помощи", поставили "на поток" строительство и модернизацию микробиологических лабораторий по всему миру. Он также подчеркнул, что вопросы России относительно военно-биологической программы США на Украине остаются открытыми и требуют решения, Москва продолжит добиваться реакции двух стран. "Осуществляемая США военно-биологическая деятельность по всему миру является наглядным подтверждением необходимости срочного укрепления КБТО. В свете этого весьма востребованными остаются соответствующие российские инициативы", - добавил Рябков. По его словам, лучшим подтверждением серьёзности намерений стран Запада по укреплению режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) стали бы "не пустые, трескучие заявления по итогам саммита "Группы семи", а реальные шаги в русле прекращения деструктивной военно-биологической деятельности по всему миру".
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здоровье - общество, россия, сша, москва, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Здоровье - Общество, Россия, США, Москва, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков: Россия считает военно-биологическую активность Запада угрозой
Рябков: Россия рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости.
Москва рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу своей безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
По его словам, "никем не контролируемая, крайне опасная" военно-биологическая деятельность США
и их союзников требует самого пристального внимания всего мирового сообщества.
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"Рассматриваем такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности РФ и других государств – прежде всего тех, на чьей территории она осуществляется", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Рябков отметил, что США, "прикрываясь оказанием санитарно-эпидемиологической помощи", поставили "на поток" строительство и модернизацию микробиологических лабораторий по всему миру.
Он также подчеркнул, что вопросы России относительно военно-биологической программы США на Украине
остаются открытыми и требуют решения, Москва продолжит добиваться реакции двух стран.
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"Осуществляемая США военно-биологическая деятельность по всему миру является наглядным подтверждением необходимости срочного укрепления КБТО. В свете этого весьма востребованными остаются соответствующие российские инициативы", - добавил Рябков.
По его словам, лучшим подтверждением серьёзности намерений стран Запада по укреплению режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) стали бы "не пустые, трескучие заявления по итогам саммита "Группы семи", а реальные шаги в русле прекращения деструктивной военно-биологической деятельности по всему миру".
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