Рейтинг@Mail.ru
Рябков: Россия считает военно-биологическую активность Запада угрозой - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/ugroza-1873520815.html
Рябков: Россия считает военно-биологическую активность Запада угрозой
Рябков: Россия считает военно-биологическую активность Запада угрозой - РИА Новости, 22.05.2023
Рябков: Россия считает военно-биологическую активность Запада угрозой
Москва рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу своей безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T23:47
2023-05-22T23:47
здоровье - общество
россия
сша
москва
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b05015a6e828ecdbdd4e58b2edfcee6e.jpg
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Москва рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу своей безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, "никем не контролируемая, крайне опасная" военно-биологическая деятельность США и их союзников требует самого пристального внимания всего мирового сообщества. "Рассматриваем такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности РФ и других государств – прежде всего тех, на чьей территории она осуществляется", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ. Рябков отметил, что США, "прикрываясь оказанием санитарно-эпидемиологической помощи", поставили "на поток" строительство и модернизацию микробиологических лабораторий по всему миру. Он также подчеркнул, что вопросы России относительно военно-биологической программы США на Украине остаются открытыми и требуют решения, Москва продолжит добиваться реакции двух стран. "Осуществляемая США военно-биологическая деятельность по всему миру является наглядным подтверждением необходимости срочного укрепления КБТО. В свете этого весьма востребованными остаются соответствующие российские инициативы", - добавил Рябков. По его словам, лучшим подтверждением серьёзности намерений стран Запада по укреплению режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) стали бы "не пустые, трескучие заявления по итогам саммита "Группы семи", а реальные шаги в русле прекращения деструктивной военно-биологической деятельности по всему миру".
https://ria.ru/20230522/obvinenie-1873513856.html
https://ria.ru/20230513/nato-1871504267.html
https://ria.ru/20230522/ai-1873269141.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850858387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9bf42ad90362ffa80143cc0cc6bfc1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, сша, москва, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Здоровье - Общество, Россия, США, Москва, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков: Россия считает военно-биологическую активность Запада угрозой

Рябков: Россия рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Москва рассматривает военно-биологическую активность Запада как угрозу своей безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, "никем не контролируемая, крайне опасная" военно-биологическая деятельность США и их союзников требует самого пристального внимания всего мирового сообщества.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
США бездоказательно обвинили "Вагнер" в планах закупки оружия через Мали
Вчера, 22:51
"Рассматриваем такую активность стран Запада, в том числе на постсоветском пространстве, как реальную угрозу национальной безопасности РФ и других государств – прежде всего тех, на чьей территории она осуществляется", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Рябков отметил, что США, "прикрываясь оказанием санитарно-эпидемиологической помощи", поставили "на поток" строительство и модернизацию микробиологических лабораторий по всему миру.
Он также подчеркнул, что вопросы России относительно военно-биологической программы США на Украине остаются открытыми и требуют решения, Москва продолжит добиваться реакции двух стран.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
В США назвали оружие Путина, которое приводит НАТО в ужас
13 мая, 14:06
"Осуществляемая США военно-биологическая деятельность по всему миру является наглядным подтверждением необходимости срочного укрепления КБТО. В свете этого весьма востребованными остаются соответствующие российские инициативы", - добавил Рябков.
По его словам, лучшим подтверждением серьёзности намерений стран Запада по укреплению режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) стали бы "не пустые, трескучие заявления по итогам саммита "Группы семи", а реальные шаги в русле прекращения деструктивной военно-биологической деятельности по всему миру".
Военнослужащий, специализирующийся на киберзащите, за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Мировая закулиса сделала ставку на идеальное оружие
Вчера, 08:00
 
Здоровье - ОбществоРоссияСШАМоскваСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала