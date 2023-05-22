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США донесли Киеву, что не поощряют удары внутрь России, заявил Госдеп - РИА Новости, 22.05.2023
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21:29 22.05.2023 (обновлено: 22:02 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/udary-1873506309.html
США донесли Киеву, что не поощряют удары внутрь России, заявил Госдеп
США донесли Киеву, что не поощряют удары внутрь России, заявил Госдеп - РИА Новости, 22.05.2023
США донесли Киеву, что не поощряют удары внутрь России, заявил Госдеп
США донесли Украине, что "не способствуют и не поощряют нанесение ударов по целям внутри российских границ", утверждает официальный представитель... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T21:29
2023-05-22T22:02
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ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. США донесли Украине, что "не способствуют и не поощряют нанесение ударов по целям внутри российских границ", утверждает официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы очень четко донесли до украинской стороны, что не способствуем и не поощряем украинские атаки по целям внутри российских границ", - сказал Миллер, при этом назвав Россию "агрессором".На минувшей неделе американское руководство объявило, что поддержало решение начать обучение украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения, включая американские F-16. Сегодня на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Гладков сообщил, что пострадали восемь местных жителей, погибших нет. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов.
https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873505589.html
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россия, украина, сша, f-16, в мире
Россия, Украина, США, F-16, В мире
США донесли Киеву, что не поощряют удары внутрь России, заявил Госдеп

Госдеп: США четко донесли Киеву, что не поощряют удары внутри границ России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. США донесли Украине, что "не способствуют и не поощряют нанесение ударов по целям внутри российских границ", утверждает официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы очень четко донесли до украинской стороны, что не способствуем и не поощряем украинские атаки по целям внутри российских границ", - сказал Миллер, при этом назвав Россию "агрессором".
На минувшей неделе американское руководство объявило, что поддержало решение начать обучение украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения, включая американские F-16.
Сегодня на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Гладков сообщил, что пострадали восемь местных жителей, погибших нет. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов.
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