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США донесли Киеву, что не поощряют удары внутрь России, заявил Госдеп
США донесли Киеву, что не поощряют удары внутрь России, заявил Госдеп - РИА Новости, 22.05.2023
США донесли Киеву, что не поощряют удары внутрь России, заявил Госдеп
США донесли Украине, что "не способствуют и не поощряют нанесение ударов по целям внутри российских границ", утверждает официальный представитель... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T21:29
2023-05-22T21:29
2023-05-22T22:02
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ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. США донесли Украине, что "не способствуют и не поощряют нанесение ударов по целям внутри российских границ", утверждает официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Мы очень четко донесли до украинской стороны, что не способствуем и не поощряем украинские атаки по целям внутри российских границ", - сказал Миллер, при этом назвав Россию "агрессором".На минувшей неделе американское руководство объявило, что поддержало решение начать обучение украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения, включая американские F-16. Сегодня на территорию Грайворонского округа проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Гладков сообщил, что пострадали восемь местных жителей, погибших нет. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов.
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россия, украина, сша, f-16, в мире
Россия, Украина, США, F-16, В мире
США донесли Киеву, что не поощряют удары внутрь России, заявил Госдеп
Госдеп: США четко донесли Киеву, что не поощряют удары внутри границ России