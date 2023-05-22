https://ria.ru/20230522/uchitelnitsa-1873436028.html
В Чебоксарах уволили учительницу, которая пнула школьницу
В Чебоксарах уволили учительницу, которая пнула школьницу - РИА Новости, 22.05.2023
В Чебоксарах уволили учительницу, которая пнула школьницу
Учительница, ударившая школьницу ногой в живот, уволена, заявили РИА Новости в администрации школы №35 в Чебоксарах. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:28
2023-05-22T15:28
2023-05-22T17:44
происшествия
чебоксары
калининский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856864404_0:183:2000:1308_1920x0_80_0_0_44bf502bdc29efe4d1bd3d86d80986c4.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Учительница, ударившая школьницу ногой в живот, уволена, заявили РИА Новости в администрации школы №35 в Чебоксарах.Телеграм-канал "Чебоксары в курсе" утром в понедельник опубликовал снятое на мобильный телефон видео, на котором учительница в классе пинает школьницу ногой в живот и ударяет ее рукой по спине. Сообщается, что инцидент произошел в школе №35."Инцидент такой был. Учитель уволена", - заявили агентству в администрации школы.В свою очередь прокуратура Чувашии сообщает, что проводит проверку размещённой в интернете видеозаписи "о применении насилия учителем по отношении к ребенку в школе". Сотрудники прокуратуры Калининского района Чебоксар выехали на место происшествия. "В ходе прокурорской проверки будет установлена достоверность видеозаписи, а также подробные обстоятельства происшествия. При подтверждении указанного факта будут приняты меры прокурорского реагирования к виновному лицу, а также дана оценка деятельности администрации образовательного учреждения", - сообщает ведомство.Региональное следственное управление СК РФ направило в школу следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств инцидента. "По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, в том числе будет дана оценка действиям либо бездействию руководства школы по обеспечению безопасного процесса обучения", - отмечается в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20230519/uchitel-1872948654.html
чебоксары
калининский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856864404_256:0:2000:1308_1920x0_80_0_0_04fab7c0c92fac3bf4c77a2f430ff35b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, калининский район
Происшествия, Чебоксары, Калининский район
В Чебоксарах уволили учительницу, которая пнула школьницу
Администрация школы в Чебоксарах: учительницу, пнувшую девочку ногой в живот, уволили
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Учительница, ударившая школьницу ногой в живот, уволена, заявили РИА Новости в администрации школы №35 в Чебоксарах.
Телеграм-канал "Чебоксары в курсе" утром в понедельник опубликовал снятое на мобильный телефон видео, на котором учительница в классе пинает школьницу ногой в живот и ударяет ее рукой по спине. Сообщается, что инцидент произошел в школе №35.
"Инцидент такой был. Учитель уволена", - заявили агентству в администрации школы.
В свою очередь прокуратура Чувашии сообщает, что проводит проверку размещённой в интернете видеозаписи "о применении насилия учителем по отношении к ребенку в школе". Сотрудники прокуратуры Калининского района
Чебоксар выехали на место происшествия. "В ходе прокурорской проверки будет установлена достоверность видеозаписи, а также подробные обстоятельства происшествия. При подтверждении указанного факта будут приняты меры прокурорского реагирования к виновному лицу, а также дана оценка деятельности администрации образовательного учреждения", - сообщает ведомство.
Региональное следственное управление СК РФ направило в школу следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств инцидента. "По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, в том числе будет дана оценка действиям либо бездействию руководства школы по обеспечению безопасного процесса обучения", - отмечается в сообщении регионального СУСК.
В Москве уволили учителя из-за скандала с развращением ребенка