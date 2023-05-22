https://ria.ru/20230522/uchitelnitsa-1873436028.html

В Чебоксарах уволили учительницу, которая пнула школьницу

В Чебоксарах уволили учительницу, которая пнула школьницу - РИА Новости, 22.05.2023

В Чебоксарах уволили учительницу, которая пнула школьницу

Учительница, ударившая школьницу ногой в живот, уволена, заявили РИА Новости в администрации школы №35 в Чебоксарах. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:28

2023-05-22T15:28

2023-05-22T17:44

происшествия

чебоксары

калининский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Учительница, ударившая школьницу ногой в живот, уволена, заявили РИА Новости в администрации школы №35 в Чебоксарах.Телеграм-канал "Чебоксары в курсе" утром в понедельник опубликовал снятое на мобильный телефон видео, на котором учительница в классе пинает школьницу ногой в живот и ударяет ее рукой по спине. Сообщается, что инцидент произошел в школе №35."Инцидент такой был. Учитель уволена", - заявили агентству в администрации школы.В свою очередь прокуратура Чувашии сообщает, что проводит проверку размещённой в интернете видеозаписи "о применении насилия учителем по отношении к ребенку в школе". Сотрудники прокуратуры Калининского района Чебоксар выехали на место происшествия. "В ходе прокурорской проверки будет установлена достоверность видеозаписи, а также подробные обстоятельства происшествия. При подтверждении указанного факта будут приняты меры прокурорского реагирования к виновному лицу, а также дана оценка деятельности администрации образовательного учреждения", - сообщает ведомство.Региональное следственное управление СК РФ направило в школу следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств инцидента. "По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, в том числе будет дана оценка действиям либо бездействию руководства школы по обеспечению безопасного процесса обучения", - отмечается в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20230519/uchitel-1872948654.html

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происшествия, чебоксары, калининский район