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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/trevoga-1873519228.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.05.2023
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Одесской областях Украины и... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T23:18
2023-05-22T23:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы рф
одесская область
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Одесской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Харьковской области сигнал тревоги прозвучал в 22.56 (совпадает с мск), следом распространился на Киевскую, Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, Черниговскую, а также подконтрольные Киеву части Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
украина
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в мире, украина, киев, вооруженные силы рф, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ, Одесская область
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили тревогу в Киевской и еще семи областях страны

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Одесской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Харьковской области сигнал тревоги прозвучал в 22.56 (совпадает с мск), следом распространился на Киевскую, Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, Черниговскую, а также подконтрольные Киеву части Запорожской и Херсонской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы РФОдесская область
 
 
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