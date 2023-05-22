https://ria.ru/20230522/trevoga-1873306565.html

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 22.05.2023

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T03:50

2023-05-22T03:50

2023-05-22T03:58

специальная военная операция на украине

украина

в мире

киев

полтавская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в ночь на понедельник тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей.Позже, примерно с 3.46 по 3.38 (совпадает с мск) тревога была объявлена во всех остальных областях Украины.Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровске, Запорожье и Харьковской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране

https://ria.ru/20230521/aviatsiya-1873298891.html

https://ria.ru/20230521/spetsoperatsiya-1873012715.html

украина

киев

полтавская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, киев, полтавская область, вооруженные силы рф