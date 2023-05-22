https://ria.ru/20230522/trevoga-1873306565.html
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 22.05.2023
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T03:50
2023-05-22T03:50
2023-05-22T03:58
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в ночь на понедельник тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей.Позже, примерно с 3.46 по 3.38 (совпадает с мск) тревога была объявлена во всех остальных областях Украины.Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровске, Запорожье и Харьковской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране
https://ria.ru/20230521/aviatsiya-1873298891.html
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украина, в мире, киев, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога