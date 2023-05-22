https://ria.ru/20230522/trevoga-1873301911.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.05.2023
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога ночью была объявлена в Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T01:15
2023-05-22T01:15
2023-05-22T01:38
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Воздушная тревога ночью была объявлена в Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в воскресенье тревога уже звучала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины .По данным онлайн-карты, в 00.37 (совпадает с мск) сигналы тревоги прозвучали в Черниговской и Сумской областях. В 00.39 тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Позже, с 01.13 по 01.16, тревога была объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230521/ukraina-1873210847.html
https://ria.ru/20230521/spetsoperatsiya-1873012715.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Киев, Вооруженные силы РФ, Полтавская область
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу