https://ria.ru/20230522/trevoga-1873301911.html

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.05.2023

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога ночью была объявлена в Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T01:15

2023-05-22T01:15

2023-05-22T01:38

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

полтавская область

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Воздушная тревога ночью была объявлена в Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в воскресенье тревога уже звучала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины .По данным онлайн-карты, в 00.37 (совпадает с мск) сигналы тревоги прозвучали в Черниговской и Сумской областях. В 00.39 тревогу объявили в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Позже, с 01.13 по 01.16, тревога была объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230521/ukraina-1873210847.html

https://ria.ru/20230521/spetsoperatsiya-1873012715.html

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киев

полтавская область

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