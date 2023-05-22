Тайвань оснастил свои истребители американскими ракетами, пишут СМИ
SCMP: Тайвань оснастил свои истребители новыми американскими ракетами "воздух-воздух"
© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Тайвань оснастил свои истребители F-16V новыми американскими ракетами класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на официального представителя ВВС острова.
Сообщается, что новые ракеты доставили на Тайвань и установили в соответствии с графиком. В ВВС также отметили, что все самолеты, находящиеся в резерве для слежения за боевыми самолетами НОАК, должны быть оснащены вооружением в соответствии с нормами боевой готовности. Газета, ссылаясь на другой источник в ВВС, пишет, что все 64 тайваньских истребителя F-16V на военно-воздушной базе Цзяи были оснащены ракетами AIM-9X Block II "для улучшения их возможностей слежения и нанесения высокоточных ударов".
"В дополнение к AIM-9X, усовершенствованные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 также была установлена на одной стороне истребителей", - сказал источник.
В феврале Китай внес американские компании Raytheon и Lockheed Martin в список неблагонадежных компаний из-за продажи вооружений Тайваню. В сентябре прошлого года власти Китая приняли решение ввести санкции в отношении председателя и генерального исполнительного директора Raytheon Technologies.
Ранее в прошлом году Пентагон сообщил, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Согласно документам ведомства, речь идет о поставках островным властям 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II на 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на 85,6 миллиона долларов, а также о продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму 665,4 миллиона долларов.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.