https://ria.ru/20230522/tayvan-1873444052.html

Тайвань оснастил свои истребители американскими ракетами, пишут СМИ

Тайвань оснастил свои истребители американскими ракетами, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2023

Тайвань оснастил свои истребители американскими ракетами, пишут СМИ

Тайвань оснастил свои истребители F-16V новыми американскими ракетами класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder, пишет газета South China Morning Post со ссылкой РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:02

2023-05-22T16:02

2023-05-22T16:02

в мире

тайвань

сша

китай

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

raytheon

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ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Тайвань оснастил свои истребители F-16V новыми американскими ракетами класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на официального представителя ВВС острова. "Военно-воздушные силы Тайваня сообщили, что ракеты AIM-9X Sidewinder были закуплены у США, и недавно их передали их эскадрильям F-16V, которые готовы реагировать на полеты НОАК", - пишет издание. Сообщается, что новые ракеты доставили на Тайвань и установили в соответствии с графиком. В ВВС также отметили, что все самолеты, находящиеся в резерве для слежения за боевыми самолетами НОАК, должны быть оснащены вооружением в соответствии с нормами боевой готовности. Газета, ссылаясь на другой источник в ВВС, пишет, что все 64 тайваньских истребителя F-16V на военно-воздушной базе Цзяи были оснащены ракетами AIM-9X Block II "для улучшения их возможностей слежения и нанесения высокоточных ударов". "В дополнение к AIM-9X, усовершенствованные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 также была установлена на одной стороне истребителей", - сказал источник. В феврале Китай внес американские компании Raytheon и Lockheed Martin в список неблагонадежных компаний из-за продажи вооружений Тайваню. В сентябре прошлого года власти Китая приняли решение ввести санкции в отношении председателя и генерального исполнительного директора Raytheon Technologies. Ранее в прошлом году Пентагон сообщил, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Согласно документам ведомства, речь идет о поставках островным властям 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II на 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на 85,6 миллиона долларов, а также о продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму 665,4 миллиона долларов. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230520/kitay-1873138263.html

https://ria.ru/20230518/yaponiya-1872533031.html

тайвань

сша

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, raytheon