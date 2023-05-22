https://ria.ru/20230522/sud-1873450737.html

Присяжные признали жителя Тюмени виновным в убийстве девочки

Присяжные признали жителя Тюмени виновным в убийстве девочки - РИА Новости, 22.05.2023

Присяжные признали жителя Тюмени виновным в убийстве девочки

Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении жителя Тюмени Виталия Бережного по делу об убийстве восьмилетней школьницы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:27

2023-05-22T16:27

2023-05-22T17:28

происшествия

тюмень

московский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении жителя Тюмени Виталия Бережного по делу об убийстве восьмилетней школьницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, куда перенесли рассмотрение дела из-за нарушений во время местного процесса."Присяжные заседатели признали виновным в убийстве школьницы в Тюмени Виталия Бережного", — сказала собеседница агентства.Дело рассматривается в закрытом режиме. Тюменцу также вменяются изнасилование, насильственные действия сексуального характера и похищение.Девочка ушла гулять из дома на улице Судостроителей в Тюмени 30 июня 2021 года и не вернулась, а 19 августа Следственный комитет заявил о найденном у озера Оброчное пакете с ее телом. В качестве подозреваемого задержан 40-летний Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами с тела убитой. Как сообщал СК, на допросе он признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, заманил в квартиру школьницу, связал скотчем, изнасиловал и задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера. По данным следователей, до этого фигурант несколько дней хранил тело в холодильнике.Впоследствии мужчина заявил журналистам, что преступления не совершал, а признательные показания дал под давлением силовиков.Изначально процесс проходил в Тюменском облсуде, но из-за нарушения присяжными тайны совещательной комнаты коллегию распустили, а дело направили на новое рассмотрение — уже в Мосгорсуд, по решению Верховного суда на основании ходатайства потерпевшей стороны.

https://ria.ru/20230407/mladenets-1863703069.html

https://ria.ru/20230512/nasilie-1871297741.html

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, тюмень, московский городской суд