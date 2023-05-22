https://ria.ru/20230522/sud-1873450737.html
Присяжные признали жителя Тюмени виновным в убийстве девочки
Присяжные признали жителя Тюмени виновным в убийстве девочки - РИА Новости, 22.05.2023
Присяжные признали жителя Тюмени виновным в убийстве девочки
Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении жителя Тюмени Виталия Бережного по делу об убийстве восьмилетней школьницы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:27
2023-05-22T16:27
2023-05-22T17:28
происшествия
тюмень
московский городской суд
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении жителя Тюмени Виталия Бережного по делу об убийстве восьмилетней школьницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, куда перенесли рассмотрение дела из-за нарушений во время местного процесса."Присяжные заседатели признали виновным в убийстве школьницы в Тюмени Виталия Бережного", — сказала собеседница агентства.Дело рассматривается в закрытом режиме. Тюменцу также вменяются изнасилование, насильственные действия сексуального характера и похищение.Девочка ушла гулять из дома на улице Судостроителей в Тюмени 30 июня 2021 года и не вернулась, а 19 августа Следственный комитет заявил о найденном у озера Оброчное пакете с ее телом. В качестве подозреваемого задержан 40-летний Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами с тела убитой. Как сообщал СК, на допросе он признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, заманил в квартиру школьницу, связал скотчем, изнасиловал и задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера. По данным следователей, до этого фигурант несколько дней хранил тело в холодильнике.Впоследствии мужчина заявил журналистам, что преступления не совершал, а признательные показания дал под давлением силовиков.Изначально процесс проходил в Тюменском облсуде, но из-за нарушения присяжными тайны совещательной комнаты коллегию распустили, а дело направили на новое рассмотрение — уже в Мосгорсуд, по решению Верховного суда на основании ходатайства потерпевшей стороны.
https://ria.ru/20230407/mladenets-1863703069.html
https://ria.ru/20230512/nasilie-1871297741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, московский городской суд
Происшествия, Тюмень, Московский городской суд
Присяжные признали жителя Тюмени виновным в убийстве девочки
Присяжные признали виновным жителя Тюмени в резонансном убийстве восьмилетней девочки
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении жителя Тюмени Виталия Бережного по делу об убийстве восьмилетней школьницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, куда перенесли рассмотрение дела из-за нарушений во время местного процесса.
"Присяжные заседатели признали виновным в убийстве школьницы в Тюмени Виталия Бережного", — сказала собеседница агентства.
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Дело рассматривается в закрытом режиме. Тюменцу также вменяются изнасилование, насильственные действия сексуального характера и похищение.
Девочка ушла гулять из дома на улице Судостроителей в Тюмени 30 июня 2021 года и не вернулась, а 19 августа Следственный комитет заявил о найденном у озера Оброчное пакете с ее телом. В качестве подозреваемого задержан 40-летний Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами с тела убитой. Как сообщал СК, на допросе он признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, заманил в квартиру школьницу, связал скотчем, изнасиловал и задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера. По данным следователей, до этого фигурант несколько дней хранил тело в холодильнике.
Впоследствии мужчина заявил журналистам, что преступления не совершал, а признательные показания дал под давлением силовиков.
Изначально процесс проходил в Тюменском облсуде, но из-за нарушения присяжными тайны совещательной комнаты коллегию распустили, а дело направили на новое рассмотрение — уже в Мосгорсуд, по решению Верховного суда на основании ходатайства потерпевшей стороны.
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