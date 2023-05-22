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ВС предложил пересмотреть наказание за часть нетяжких преступлений - РИА Новости, 22.05.2023
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15:49 22.05.2023 (обновлено: 16:56 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/sud-1873440895.html
ВС предложил пересмотреть наказание за часть нетяжких преступлений
ВС предложил пересмотреть наказание за часть нетяжких преступлений - РИА Новости, 22.05.2023
ВС предложил пересмотреть наказание за часть нетяжких преступлений
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил на встрече с Владимиром Путиным пересмотреть наказание за часть нетяжких преступлений. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:49
2023-05-22T16:56
общество
россия
вячеслав лебедев
владимир путин
верховный суд рф
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил на встрече с Владимиром Путиным пересмотреть наказание за часть нетяжких преступлений.Для этого подготовили законопроект, направленный на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, совершивших преступления небольшой и средней тяжести впервые.Для женщин судья предложил отдельное послабление — не привлекать за преступления небольшой тяжести, даже если у нарушительницы нет прописки или регистрации. По его словам, обычно суды полагали, что, раз регистрации нет, то можно привлечь к уголовной ответственности, "иначе где же тогда ее разыскивать или что она может сделать"."Да, у нее регистрации нет, но у нее есть место пребывания, ее местонахождение известно. Но даже если оно и неизвестно, государство может дать возможность предупредить ее о недопустимости совершения повторно таких действий или действий иного характера небольшой или средней тяжести, за которые тогда уже можно будет привлекать к уголовной ответственности", — пояснил председатель суда.Лебедев добавил, что работа над законопроектом практически завершена, в ближайшее время его передадут экспертам и для общественного обсуждения. Глава государства сообщил, что поручит своей администрации рассмотреть эти предложения.
https://ria.ru/20230522/prigovor-1873414359.html
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общество, россия, вячеслав лебедев, владимир путин, верховный суд рф
Общество, Россия, Вячеслав Лебедев, Владимир Путин, Верховный суд РФ
ВС предложил пересмотреть наказание за часть нетяжких преступлений

Верховный суд предложил вообще не осуждать за нетяжкие преступления, совершенные впервые

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Верховного суда России в Москве
Прохожие у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Прохожие у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил на встрече с Владимиром Путиным пересмотреть наказание за часть нетяжких преступлений.
Для этого подготовили законопроект, направленный на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, совершивших преступления небольшой и средней тяжести впервые.
«
"Конечная цель этого законопроекта заключается в том, что человек, если он впервые привлечен за эти правонарушения, не привлекался бы к уголовной ответственности вообще, чтобы была сначала административная или иная дисциплинарная ответственность. И только в случае повторного совершения этих действий может наступить уголовная ответственность", — отметил Лебедев.
Для женщин судья предложил отдельное послабление — не привлекать за преступления небольшой тяжести, даже если у нарушительницы нет прописки или регистрации. По его словам, обычно суды полагали, что, раз регистрации нет, то можно привлечь к уголовной ответственности, "иначе где же тогда ее разыскивать или что она может сделать".
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"Да, у нее регистрации нет, но у нее есть место пребывания, ее местонахождение известно. Но даже если оно и неизвестно, государство может дать возможность предупредить ее о недопустимости совершения повторно таких действий или действий иного характера небольшой или средней тяжести, за которые тогда уже можно будет привлекать к уголовной ответственности", — пояснил председатель суда.
Лебедев добавил, что работа над законопроектом практически завершена, в ближайшее время его передадут экспертам и для общественного обсуждения.
Глава государства сообщил, что поручит своей администрации рассмотреть эти предложения.
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