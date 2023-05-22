https://ria.ru/20230522/sud-1873440895.html

ВС предложил пересмотреть наказание за часть нетяжких преступлений

ВС предложил пересмотреть наказание за часть нетяжких преступлений - РИА Новости, 22.05.2023

ВС предложил пересмотреть наказание за часть нетяжких преступлений

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил на встрече с Владимиром Путиным пересмотреть наказание за часть нетяжких преступлений. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:49

2023-05-22T15:49

2023-05-22T16:56

общество

россия

вячеслав лебедев

владимир путин

верховный суд рф

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил на встрече с Владимиром Путиным пересмотреть наказание за часть нетяжких преступлений.Для этого подготовили законопроект, направленный на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, совершивших преступления небольшой и средней тяжести впервые.Для женщин судья предложил отдельное послабление — не привлекать за преступления небольшой тяжести, даже если у нарушительницы нет прописки или регистрации. По его словам, обычно суды полагали, что, раз регистрации нет, то можно привлечь к уголовной ответственности, "иначе где же тогда ее разыскивать или что она может сделать"."Да, у нее регистрации нет, но у нее есть место пребывания, ее местонахождение известно. Но даже если оно и неизвестно, государство может дать возможность предупредить ее о недопустимости совершения повторно таких действий или действий иного характера небольшой или средней тяжести, за которые тогда уже можно будет привлекать к уголовной ответственности", — пояснил председатель суда.Лебедев добавил, что работа над законопроектом практически завершена, в ближайшее время его передадут экспертам и для общественного обсуждения. Глава государства сообщил, что поручит своей администрации рассмотреть эти предложения.

https://ria.ru/20230522/prigovor-1873414359.html

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общество, россия, вячеслав лебедев, владимир путин, верховный суд рф