https://ria.ru/20230522/sud-1873433641.html
Путин отметил важность создания органов судебной системы в новых регионах
Путин отметил важность создания органов судебной системы в новых регионах - РИА Новости, 22.05.2023
Путин отметил важность создания органов судебной системы в новых регионах
Создание органов судебной системы в новых субъектах России – важнейший шаг по формированию там органов власти в целом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:08
2023-05-22T15:08
2023-05-22T15:09
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вячеслав лебедев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Создание органов судебной системы в новых субъектах России – важнейший шаг по формированию там органов власти в целом, заявил президент РФ Владимир Путин. В понедельник глава государства встретился с председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым. Лебедев, в частности, сообщил о завершении конкурса на должности руководителей судов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он считает, что уже к осени будет сформирован судейский корпус, и пленум Верховного Суда РФ в новых субъектах объявит о начале работы судов. "Создание органов судебной системы в новых субъектах Федерации – важнейший шаг по формированию органов власти в этих субъектах вообще. Поэтому надеюсь, что в те сроки, которые Вы сейчас назвали, работа будет завершена", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230522/sud-1873431531.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вячеслав лебедев, запорожская область, херсонская область
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Вячеслав Лебедев, Запорожская область, Херсонская область
Путин отметил важность создания органов судебной системы в новых регионах
Путин указал на важность создания органов судебной системы в новых субъектах России