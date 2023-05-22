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Путин отметил важность создания органов судебной системы в новых регионах - РИА Новости, 22.05.2023
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15:08 22.05.2023 (обновлено: 15:09 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/sud-1873433641.html
Путин отметил важность создания органов судебной системы в новых регионах
Путин отметил важность создания органов судебной системы в новых регионах - РИА Новости, 22.05.2023
Путин отметил важность создания органов судебной системы в новых регионах
Создание органов судебной системы в новых субъектах России – важнейший шаг по формированию там органов власти в целом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:08
2023-05-22T15:09
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
вячеслав лебедев
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Создание органов судебной системы в новых субъектах России – важнейший шаг по формированию там органов власти в целом, заявил президент РФ Владимир Путин. В понедельник глава государства встретился с председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым. Лебедев, в частности, сообщил о завершении конкурса на должности руководителей судов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он считает, что уже к осени будет сформирован судейский корпус, и пленум Верховного Суда РФ в новых субъектах объявит о начале работы судов. "Создание органов судебной системы в новых субъектах Федерации – важнейший шаг по формированию органов власти в этих субъектах вообще. Поэтому надеюсь, что в те сроки, которые Вы сейчас назвали, работа будет завершена", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230522/sud-1873431531.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вячеслав лебедев, запорожская область, херсонская область
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Вячеслав Лебедев, Запорожская область, Херсонская область
Путин отметил важность создания органов судебной системы в новых регионах

Путин указал на важность создания органов судебной системы в новых субъектах России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Создание органов судебной системы в новых субъектах России – важнейший шаг по формированию там органов власти в целом, заявил президент РФ Владимир Путин.
В понедельник глава государства встретился с председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым. Лебедев, в частности, сообщил о завершении конкурса на должности руководителей судов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он считает, что уже к осени будет сформирован судейский корпус, и пленум Верховного Суда РФ в новых субъектах объявит о начале работы судов.
"Создание органов судебной системы в новых субъектах Федерации – важнейший шаг по формированию органов власти в этих субъектах вообще. Поэтому надеюсь, что в те сроки, которые Вы сейчас назвали, работа будет завершена", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинВячеслав ЛебедевЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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