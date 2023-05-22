https://ria.ru/20230522/sud-1873433641.html

Путин отметил важность создания органов судебной системы в новых регионах

Путин отметил важность создания органов судебной системы в новых регионах - РИА Новости, 22.05.2023

Путин отметил важность создания органов судебной системы в новых регионах

Создание органов судебной системы в новых субъектах России – важнейший шаг по формированию там органов власти в целом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:08

2023-05-22T15:08

2023-05-22T15:09

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Создание органов судебной системы в новых субъектах России – важнейший шаг по формированию там органов власти в целом, заявил президент РФ Владимир Путин. В понедельник глава государства встретился с председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым. Лебедев, в частности, сообщил о завершении конкурса на должности руководителей судов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он считает, что уже к осени будет сформирован судейский корпус, и пленум Верховного Суда РФ в новых субъектах объявит о начале работы судов. "Создание органов судебной системы в новых субъектах Федерации – важнейший шаг по формированию органов власти в этих субъектах вообще. Поэтому надеюсь, что в те сроки, которые Вы сейчас назвали, работа будет завершена", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230522/sud-1873431531.html

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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вячеслав лебедев, запорожская область, херсонская область