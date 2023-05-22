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Путин предложил главе ВС обсудить гуманизацию российского законодательства - РИА Новости, 22.05.2023
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14:57 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/sud-1873431531.html
Путин предложил главе ВС обсудить гуманизацию российского законодательства
Путин предложил главе ВС обсудить гуманизацию российского законодательства - РИА Новости, 22.05.2023
Путин предложил главе ВС обсудить гуманизацию российского законодательства
Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым предложил обсудить вопрос гуманизации российского законодательства. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:57
2023-05-22T14:57
общество
россия
владимир путин
вячеслав лебедев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым предложил обсудить вопрос гуманизации российского законодательства. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лебедев общаются регулярно, председатель Верховного суда держит главу государства в курсе вопросов, связанных с развитием судебной системы.
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общество, россия, владимир путин, вячеслав лебедев
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Лебедев
Путин предложил главе ВС обсудить гуманизацию российского законодательства

Путин предложил председателю ВС Лебедеву обсудить вопрос гуманизации законодательства

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым предложил обсудить вопрос гуманизации российского законодательства.
«
"Вячеслав Михайлович, мы постоянно обсуждаем этот вопрос, он постоянно в повестке дня – вопрос о гуманизации нашего законодательства. Я бы попросил с этого начать", - сказал Путин в начале беседы с Лебедевым.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лебедев общаются регулярно, председатель Верховного суда держит главу государства в курсе вопросов, связанных с развитием судебной системы.
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВячеслав Лебедев
 
 
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