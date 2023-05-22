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На Кубани увеличат субсидии для фермеров за реализованное молоко - РИА Новости, 22.05.2023
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Краснодарский край
 
20:18 22.05.2023 (обновлено: 20:20 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/subsidii-1873498373.html
На Кубани увеличат субсидии для фермеров за реализованное молоко
На Кубани увеличат субсидии для фермеров за реализованное молоко - РИА Новости, 22.05.2023
На Кубани увеличат субсидии для фермеров за реализованное молоко
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в 2023 году увеличить субсидии для фермеров до 4 рублей за килограмм реализованного молока, меры... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:18
2023-05-22T20:20
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
андрей коробка
фонд развития промышленности
россия
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КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в 2023 году увеличить субсидии для фермеров до 4 рублей за килограмм реализованного молока, меры поддержки вводятся в ответ на снижение закупочной цены продукта. "Падение цен на молоко мы должны прожить вместе. Чтобы сохранить показатели отрасли, последовательно поддерживаем ее участников. Как и в прошлом, в этом году мы предусмотрели в бюджете более 1 миллиарда рублей производителям молока. Но особенно в этом нуждаются небольшие фермерские и личные подсобные хозяйства. И мы обязательно будем им помогать. В этом году необходимо увеличить ставку субсидии для КФХ (крестьянское (фермерское) хозяйств - ред.) и ЛПХ (личное подсобное хозяйство - ред.) за килограмм реализованного молока – до 4 рублей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. По словам заместителя губернатора Андрея Коробки, при таком уровне поддержки региональные перерабатывающие предприятия можно будет загружать исключительно кубанским молоком. На сегодняшний день таких комбинатов 69, включая 30 фермерских хозяйств и небольших сельхозкооперативов общей мощностью 2 миллиона тонн молочного сырья в год. "Нам надо не только сохранить, но и приумножить поголовье, обеспечить полную реализацию продукции, заполнить кубанским молоком полки сетевых магазинов", – отметил Кондратьев. Ранее субсидии для фермеров составляли 3 рубля за килограмм реализованного молока, по данным министерства сельского хозяйства Краснодарского края. Кроме того, производителям молочной продукции в регионе доступны льготные займы краевого Фонда развития промышленности. На создание и модернизацию предприятий предоставляют до 50 миллионов рублей по ставкам от 1% до 3% годовых, отмечают в пресс-службе.
https://ria.ru/20230522/kuban-1873401331.html
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краснодарский край, вениамин кондратьев, андрей коробка, фонд развития промышленности, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Андрей Коробка, Фонд развития промышленности, Россия
На Кубани увеличат субсидии для фермеров за реализованное молоко

В Краснодарском крае поручили увеличить субсидии для фермеров за реализованное молоко

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМолоко
Молоко - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил в 2023 году увеличить субсидии для фермеров до 4 рублей за килограмм реализованного молока, меры поддержки вводятся в ответ на снижение закупочной цены продукта.
"Падение цен на молоко мы должны прожить вместе. Чтобы сохранить показатели отрасли, последовательно поддерживаем ее участников. Как и в прошлом, в этом году мы предусмотрели в бюджете более 1 миллиарда рублей производителям молока. Но особенно в этом нуждаются небольшие фермерские и личные подсобные хозяйства. И мы обязательно будем им помогать. В этом году необходимо увеличить ставку субсидии для КФХ (крестьянское (фермерское) хозяйств - ред.) и ЛПХ (личное подсобное хозяйство - ред.) за килограмм реализованного молока – до 4 рублей", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
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По словам заместителя губернатора Андрея Коробки, при таком уровне поддержки региональные перерабатывающие предприятия можно будет загружать исключительно кубанским молоком. На сегодняшний день таких комбинатов 69, включая 30 фермерских хозяйств и небольших сельхозкооперативов общей мощностью 2 миллиона тонн молочного сырья в год.
"Нам надо не только сохранить, но и приумножить поголовье, обеспечить полную реализацию продукции, заполнить кубанским молоком полки сетевых магазинов", – отметил Кондратьев.
Ранее субсидии для фермеров составляли 3 рубля за килограмм реализованного молока, по данным министерства сельского хозяйства Краснодарского края. Кроме того, производителям молочной продукции в регионе доступны льготные займы краевого Фонда развития промышленности. На создание и модернизацию предприятий предоставляют до 50 миллионов рублей по ставкам от 1% до 3% годовых, отмечают в пресс-службе.
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