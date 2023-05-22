https://ria.ru/20230522/stsenariy-1873306652.html

В Британии испугались "катастрофического сценария" из-за оружия Путина

В Британии испугались "катастрофического сценария" из-за оружия Путина - РИА Новости, 22.05.2023

В Британии испугались "катастрофического сценария" из-за оружия Путина

Подлодки ВМФ России могут нарушить инфраструктуру Великобритании и привести к "критическому сценарию", пишет Daily Mail. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T04:07

2023-05-22T04:07

2023-05-22T06:00

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Подлодки ВМФ России могут нарушить инфраструктуру Великобритании и привести к "критическому сценарию", пишет Daily Mail.По его словам, удар России по таким кабелям может привести к "катастрофическим последствиям". Так, например, под угрозу будут поставлены здравоохранение, экономика, работа интернета, мобильной связи и интернет-услуг. Кроме того, добавил журналист, нарушение работы энергосети может спровоцировать массовые беспорядки.Министр обороны Бен Уоллес, сообщило издание, предупреждал о военно-морской программе Москвы, "предназначенной для нападения на подводные энергетические и коммуникационные линии". По его словам, операции по саботажу могут проводить как водолазы, так и небольшие подлодки на дистанционном управлении.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже комментировал возможность повреждения британской энергетической и коммуникационной инфраструктуры. Так, в 2017 году, находясь в должности члена парламента, он отметил, что "катастрофический выход из строя подводных кабельных сетей в результате враждебных действий" представляет собой угрозу, находящуюся на одном уровне с ядерной атакой. Кроме того, политик заявил, что толщина критически важных кабелей "не превышает толщины садового шланга" и что для их взлома не требуются особые навыки.

https://ria.ru/20221008/truboprovody-1822405487.html

https://ria.ru/20230505/zapad-1869754254.html

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