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В Британии испугались "катастрофического сценария" из-за оружия Путина - РИА Новости, 22.05.2023
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04:07 22.05.2023 (обновлено: 06:00 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/stsenariy-1873306652.html
В Британии испугались "катастрофического сценария" из-за оружия Путина
В Британии испугались "катастрофического сценария" из-за оружия Путина - РИА Новости, 22.05.2023
В Британии испугались "катастрофического сценария" из-за оружия Путина
Подлодки ВМФ России могут нарушить инфраструктуру Великобритании и привести к "критическому сценарию", пишет Daily Mail. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T04:07
2023-05-22T06:00
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технологии
москва
риши сунак
бен уоллес
великобритания
россия
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Подлодки ВМФ России могут нарушить инфраструктуру Великобритании и привести к "критическому сценарию", пишет Daily Mail.По его словам, удар России по таким кабелям может привести к "катастрофическим последствиям". Так, например, под угрозу будут поставлены здравоохранение, экономика, работа интернета, мобильной связи и интернет-услуг. Кроме того, добавил журналист, нарушение работы энергосети может спровоцировать массовые беспорядки.Министр обороны Бен Уоллес, сообщило издание, предупреждал о военно-морской программе Москвы, "предназначенной для нападения на подводные энергетические и коммуникационные линии". По его словам, операции по саботажу могут проводить как водолазы, так и небольшие подлодки на дистанционном управлении.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже комментировал возможность повреждения британской энергетической и коммуникационной инфраструктуры. Так, в 2017 году, находясь в должности члена парламента, он отметил, что "катастрофический выход из строя подводных кабельных сетей в результате враждебных действий" представляет собой угрозу, находящуюся на одном уровне с ядерной атакой. Кроме того, политик заявил, что толщина критически важных кабелей "не превышает толщины садового шланга" и что для их взлома не требуются особые навыки.
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в мире, технологии, москва, риши сунак, бен уоллес, великобритания, россия
В мире, Технологии, Москва, Риши Сунак, Бен Уоллес, Великобритания, Россия
В Британии испугались "катастрофического сценария" из-за оружия Путина

Daily Mail: подлодки ВМФ России могут полностью нарушить инфраструктуру Великобритании

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗалповый пуск четырех баллистических ракет "Булава", в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки "Владимир Мономах" в Охотском море
Залповый пуск четырех баллистических ракет Булава, в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки Владимир Мономах в Охотском море - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава", в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки "Владимир Мономах" в Охотском море. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Подлодки ВМФ России могут нарушить инфраструктуру Великобритании и привести к "критическому сценарию", пишет Daily Mail.
«
"Растут опасения, что Россия может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве", — заявил обозреватель издания Крис Плезанс.
По его словам, удар России по таким кабелям может привести к "катастрофическим последствиям". Так, например, под угрозу будут поставлены здравоохранение, экономика, работа интернета, мобильной связи и интернет-услуг. Кроме того, добавил журналист, нарушение работы энергосети может спровоцировать массовые беспорядки.
Министр обороны Бен Уоллес, сообщило издание, предупреждал о военно-морской программе Москвы, "предназначенной для нападения на подводные энергетические и коммуникационные линии". По его словам, операции по саботажу могут проводить как водолазы, так и небольшие подлодки на дистанционном управлении.
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