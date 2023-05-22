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Британский актер Рэй Стивенсон умер на съемках в Италии
Британский актер Рэй Стивенсон умер на съемках в Италии - РИА Новости, 22.05.2023
Британский актер Рэй Стивенсон умер на съемках в Италии
Британский актер Рэй Стивенсон, звезда сериала "Рим" и фильмов про Тора от Marvel, умер на 59-м году жизни на съемках в Италии, сообщила la Repubblica. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:12
2023-05-22T20:12
2023-05-22T21:47
культура
италия
искья
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РИМ, 22 мая – РИА Новости. Британский актер Рэй Стивенсон, звезда сериала "Рим" и фильмов про Тора от Marvel, умер на 59-м году жизни на съемках в Италии, сообщила la Repubblica. В субботу Стивенсон почувствовал себя плохо на острове Искья и поступил в больницу. В понедельник состояние актера ухудшилось. Джордж Рэймонд "Рэй" Стивенсон известен по ролям в трех фильмах серии "Тор" студии Marvel. В августе 2023 года он появится в сериале "Асока", снятому во вселенной "Звездных войн". Также Стивенсон знаком зрителю по "Викингам", "Декстеру", "Риму" и "Медичи".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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италия, искья
Британский актер Рэй Стивенсон умер на съемках в Италии
В Италии умер сыгравший в сериале "Рим" и фильмах Marvel про Тора актер Рэй Стивенсон