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Британский актер Рэй Стивенсон умер на съемках в Италии

Британский актер Рэй Стивенсон умер на съемках в Италии - РИА Новости, 22.05.2023

Британский актер Рэй Стивенсон умер на съемках в Италии

Британский актер Рэй Стивенсон, звезда сериала "Рим" и фильмов про Тора от Marvel, умер на 59-м году жизни на съемках в Италии, сообщила la Repubblica. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T20:12

2023-05-22T20:12

2023-05-22T21:47

культура

италия

искья

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РИМ, 22 мая – РИА Новости. Британский актер Рэй Стивенсон, звезда сериала "Рим" и фильмов про Тора от Marvel, умер на 59-м году жизни на съемках в Италии, сообщила la Repubblica. В субботу Стивенсон почувствовал себя плохо на острове Искья и поступил в больницу. В понедельник состояние актера ухудшилось. Джордж Рэймонд "Рэй" Стивенсон известен по ролям в трех фильмах серии "Тор" студии Marvel. В августе 2023 года он появится в сериале "Асока", снятому во вселенной "Звездных войн". Также Стивенсон знаком зрителю по "Викингам", "Декстеру", "Риму" и "Медичи".

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италия, искья