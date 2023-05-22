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Британский актер Рэй Стивенсон умер на съемках в Италии - РИА Новости, 22.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:12 22.05.2023 (обновлено: 21:47 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/stivenson-1873497341.html
Британский актер Рэй Стивенсон умер на съемках в Италии
Британский актер Рэй Стивенсон умер на съемках в Италии - РИА Новости, 22.05.2023
Британский актер Рэй Стивенсон умер на съемках в Италии
Британский актер Рэй Стивенсон, звезда сериала "Рим" и фильмов про Тора от Marvel, умер на 59-м году жизни на съемках в Италии, сообщила la Repubblica. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T20:12
2023-05-22T21:47
культура
италия
искья
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РИМ, 22 мая – РИА Новости. Британский актер Рэй Стивенсон, звезда сериала "Рим" и фильмов про Тора от Marvel, умер на 59-м году жизни на съемках в Италии, сообщила la Repubblica. В субботу Стивенсон почувствовал себя плохо на острове Искья и поступил в больницу. В понедельник состояние актера ухудшилось. Джордж Рэймонд "Рэй" Стивенсон известен по ролям в трех фильмах серии "Тор" студии Marvel. В августе 2023 года он появится в сериале "Асока", снятому во вселенной "Звездных войн". Также Стивенсон знаком зрителю по "Викингам", "Декстеру", "Риму" и "Медичи".
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италия, искья
Культура, Италия, Искья
Британский актер Рэй Стивенсон умер на съемках в Италии

В Италии умер сыгравший в сериале "Рим" и фильмах Marvel про Тора актер Рэй Стивенсон

© AP Photo / Invision/Richard ShotwellРэй Стивенсон
Рэй Стивенсон - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
Рэй Стивенсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 22 мая – РИА Новости. Британский актер Рэй Стивенсон, звезда сериала "Рим" и фильмов про Тора от Marvel, умер на 59-м году жизни на съемках в Италии, сообщила la Repubblica.
В субботу Стивенсон почувствовал себя плохо на острове Искья и поступил в больницу. В понедельник состояние актера ухудшилось.
Джордж Рэймонд "Рэй" Стивенсон известен по ролям в трех фильмах серии "Тор" студии Marvel. В августе 2023 года он появится в сериале "Асока", снятому во вселенной "Звездных войн". Также Стивенсон знаком зрителю по "Викингам", "Декстеру", "Риму" и "Медичи".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Рэй Стивенсон
Актер Рэй Стивенсон - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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