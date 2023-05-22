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Украинские беженцы в Польше жалуются на "блуждание по кругам ада" - РИА Новости, 22.05.2023
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01:35 22.05.2023 (обновлено: 03:58 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/status-1873302603.html
Украинские беженцы в Польше жалуются на "блуждание по кругам ада"
Украинские беженцы в Польше жалуются на "блуждание по кругам ада" - РИА Новости, 22.05.2023
Украинские беженцы в Польше жалуются на "блуждание по кругам ада"
Украинские беженцы теряют все льготы на проживание при выезде из Польши, пишет Wyborcza. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T01:35
2023-05-22T03:58
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украинские беженцы теряют все льготы на проживание при выезде из Польши, пишет Wyborcza.Как говорится в публикации, украинские беженцы, получающие пособия, испытывают проблемы с восстановлением защитного статуса, когда временно покидают территорию республики. Так, например, газета привела в пример историю гражданки Украины Людмилы. Ее сыну стало плохо посреди ночи, и они отправились в больницу. Однако ей пришлось заплатить за лечение восемь тысяч злотых, несмотря на все документы, по которым украинцам предусматривается бесплатное медицинское обслуживание и получение соцвыплат.Оказалось, что статус UKR (статус иностранца, предполагающий временную защиту в стране. — Прим. ред.) Людмила потеряла из-за того, что уехала из Польши на несколько дней для продления документов об инвалидности сына. Тем не менее, отметили авторы материала, статус теряется только при пребывании за пределами Польши более 30 дней. По словам журналистов, беженке пришлось "ходить из кабинета в кабинет" на протяжении долгого времени, чтобы уладить вопрос с получением государственной поддержки.По словам обозревателей, некоторые беженцы теряют свои льготы, не покидая Польши. Для восстановления всех необходимых документов, прокомментировал один из героев материала, приходится "блуждать по всем кругам ада".Как заявил юрист и омбудсмен по правам человека Марчин Венцек, некоторые граждане Украины теряют статус UKR из-за халатности сотрудников пограничной службы — они отмечают в документах дату выезда беженца из страны, но в некоторых случаях забывают проставить дату въезда.Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев, из них более пяти миллионов человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
https://ria.ru/20230503/bezhentsy-1869448202.html
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в мире, польша, европа, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, беженцы, украина
В мире, Польша, Европа, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ООН, Беженцы, Украина
Украинские беженцы в Польше жалуются на "блуждание по кругам ада"

Wyborcza: украинские беженцы в Польше жалуются на потерю защитного статуса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украинские беженцы теряют все льготы на проживание при выезде из Польши, пишет Wyborcza.
«
"Они (украинские бежнцы. — Прим.ред.) возвращались в Польшу как туристы, а не военные беженцы, теряя при этом все права на льготы", — сообщило издание.
Как говорится в публикации, украинские беженцы, получающие пособия, испытывают проблемы с восстановлением защитного статуса, когда временно покидают территорию республики. Так, например, газета привела в пример историю гражданки Украины Людмилы. Ее сыну стало плохо посреди ночи, и они отправились в больницу. Однако ей пришлось заплатить за лечение восемь тысяч злотых, несмотря на все документы, по которым украинцам предусматривается бесплатное медицинское обслуживание и получение соцвыплат.
Оказалось, что статус UKR (статус иностранца, предполагающий временную защиту в стране. — Прим. ред.) Людмила потеряла из-за того, что уехала из Польши на несколько дней для продления документов об инвалидности сына. Тем не менее, отметили авторы материала, статус теряется только при пребывании за пределами Польши более 30 дней. По словам журналистов, беженке пришлось "ходить из кабинета в кабинет" на протяжении долгого времени, чтобы уладить вопрос с получением государственной поддержки.
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По словам обозревателей, некоторые беженцы теряют свои льготы, не покидая Польши. Для восстановления всех необходимых документов, прокомментировал один из героев материала, приходится "блуждать по всем кругам ада".
Как заявил юрист и омбудсмен по правам человека Марчин Венцек, некоторые граждане Украины теряют статус UKR из-за халатности сотрудников пограничной службы — они отмечают в документах дату выезда беженца из страны, но в некоторых случаях забывают проставить дату въезда.
Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), с 24 февраля прошлого года по 28 марта текущего года в Европу приехали 8 172 311 украинских беженцев, из них более пяти миллионов человек зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
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