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Польша начала подсчитывать "ущерб" от СССР во время Второй мировой войны
Польша начала подсчитывать "ущерб" от СССР во время Второй мировой войны - РИА Новости, 22.05.2023
Польша начала подсчитывать "ущерб" от СССР во время Второй мировой войны
Польша начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны, заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра иностранных... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:38
2023-05-22T14:38
2023-05-22T14:38
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ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Польша начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны, заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик. Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что республика сначала хочет добиться репараций от Германии, которой уже выставлен счет в 1,3 триллиона долларов, а потом может перейти с подобными претензиями к России. Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил РИА Новости, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери Варшавы во время Второй мировой войны лежат "в области политических фантазий". "Институт военных дел работает над таким докладом. Это должна быть солидная работа, показывающая как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных землях, позже эксплуатацию польского государства, неблагоприятные угольные контракты. Мы над этим работаем, и такой доклад будет создан", - сказал Мулярчик. По его словам, в готовящемся отчете все должно быть надежно задокументировано, "чтобы никто не мог его опровергнуть". Ранее МИД РФ заявлял о "двуличии политики Варшавы в оценке событий Второй мировой войны и попытках забвения роли нашего народа в спасении порабощенных нацистской Германией стран Европы".
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в мире, цены на нефть, польша, россия, варшава
В мире, Цены на нефть, Польша, Россия, Варшава
Польша начала подсчитывать "ущерб" от СССР во время Второй мировой войны
В Польше начали подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны