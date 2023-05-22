https://ria.ru/20230522/spetsoperatsiya-1873505216.html

Спецоперация, 22 мая: ДРГ зашла на территорию Белгородской области

Спецоперация, 22 мая: ДРГ зашла на территорию Белгородской области - РИА Новости, 22.05.2023

Спецоперация, 22 мая: ДРГ зашла на территорию Белгородской области

Диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации,... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T21:14

2023-05-22T21:14

2023-05-22T21:14

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вячеслав гладков

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он заявил, что группа является украинской, и сообщил о восьми пострадавших в результате атаки диверсионно-разведывательной группы. Погибших нет. Режим контртеррористической операции введен с понедельника в Белгородской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область диверсантов, ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению, сил и средств на месте достаточно. Он также заявил, что "цель таких диверсий - отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска". Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что на Краснолиманском направлении потери украинских сил составили до 55 человек и 7 единиц техники, на Донецком направлении - до 270 человек, а также 10 единиц техники, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - более 150 человек. Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар по украинскому аэродрому Днепр, поражены авиатехника, ангары с вооружением и боеприпасами, а также позиция подготовки ракет.Истребители УкраинеГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется на скорое начало поставок истребителей Украине. Возможные поставки истребителей F-16 не связаны напрямую с украинским контрнаступлением, сказал глава МИД Чехии Ян Липавский. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя в том числе ситуацию с F-16 и поставками вооружений Украине, заявил, что "какие-то попытки представить вопрос в качестве дискуссионного, подать дело так, будто не все еще предопределено, не производили никакого впечатления".

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html

https://ria.ru/20230522/ukraina-1872876859.html

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в мире, россия, украина, белгородская область, дмитрий песков, вячеслав гладков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, f-16