Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 22 мая: ДРГ зашла на территорию Белгородской области - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/spetsoperatsiya-1873505216.html
Спецоперация, 22 мая: ДРГ зашла на территорию Белгородской области
Спецоперация, 22 мая: ДРГ зашла на территорию Белгородской области - РИА Новости, 22.05.2023
Спецоперация, 22 мая: ДРГ зашла на территорию Белгородской области
Диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T21:14
2023-05-22T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
белгородская область
дмитрий песков
вячеслав гладков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_c1fc89fdda6f4aedd42ddbb527428d7c.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он заявил, что группа является украинской, и сообщил о восьми пострадавших в результате атаки диверсионно-разведывательной группы. Погибших нет. Режим контртеррористической операции введен с понедельника в Белгородской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область диверсантов, ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению, сил и средств на месте достаточно. Он также заявил, что "цель таких диверсий - отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска". Ход операцииМинобороны РФ сообщило, что на Краснолиманском направлении потери украинских сил составили до 55 человек и 7 единиц техники, на Донецком направлении - до 270 человек, а также 10 единиц техники, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - более 150 человек. Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар по украинскому аэродрому Днепр, поражены авиатехника, ангары с вооружением и боеприпасами, а также позиция подготовки ракет.Истребители УкраинеГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется на скорое начало поставок истребителей Украине. Возможные поставки истребителей F-16 не связаны напрямую с украинским контрнаступлением, сказал глава МИД Чехии Ян Липавский. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя в том числе ситуацию с F-16 и поставками вооружений Украине, заявил, что "какие-то попытки представить вопрос в качестве дискуссионного, подать дело так, будто не все еще предопределено, не производили никакого впечатления".
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html
https://ria.ru/20230522/ukraina-1872876859.html
россия
украина
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8826a67f882ee7cf6171d033c965060f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, белгородская область, дмитрий песков, вячеслав гладков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Белгородская область, Дмитрий Песков, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евросоюз, F-16
Спецоперация, 22 мая: ДРГ зашла на территорию Белгородской области

Губернатор Гладков: диверсионно-разведывательная группа зашла в Белгородскую область

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Он заявил, что группа является украинской, и сообщил о восьми пострадавших в результате атаки диверсионно-разведывательной группы. Погибших нет.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Зеленский доказал, что остается слугой народа. Правда, не украинского
Вчера, 08:00
Режим контртеррористической операции введен с понедельника в Белгородской области.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ Владимиру Путину о попытке прорыва в Белгородскую область диверсантов, ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению, сил и средств на месте достаточно.
Он также заявил, что "цель таких диверсий - отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.05.2023Посмотреть

Ход операции

Минобороны РФ сообщило, что на Краснолиманском направлении потери украинских сил составили до 55 человек и 7 единиц техники, на Донецком направлении - до 270 человек, а также 10 единиц техники, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - более 150 человек.
Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар по украинскому аэродрому Днепр, поражены авиатехника, ангары с вооружением и боеприпасами, а также позиция подготовки ракет.
"Тихо и аккуратно все сделали": российские силы освободили Артемовск
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Сразу после взятия Артемовска бойцы "Группы Вагнера" водрузили свой флаг на самой высокой точке города.

Бойцы ЧВК Вагнер водружают свой флаг на самой высокой точке города

Сразу после взятия Артемовска бойцы "Группы Вагнера" водрузили свой флаг на самой высокой точке города.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Город освободили в ночь на 21 мая в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Южная".

Город Артемовск

Город освободили в ночь на 21 мая в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Южная".

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

"Тихо и аккуратно все сделали. Школа под нашим контролем и все прилегающие к ней сектора — это западная часть. Все полностью контролируется", — рассказал один из бойцов.

Город Артемовск в ДНР

"Тихо и аккуратно все сделали. Школа под нашим контролем и все прилегающие к ней сектора — это западная часть. Все полностью контролируется", — рассказал один из бойцов.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

В городе началось разминирование территории, и только потом можно будет оценить состояние инфраструктуры.

Город Артемовск в ДНР

В городе началось разминирование территории, и только потом можно будет оценить состояние инфраструктуры.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Все районы, где еще могут оставаться гражданские, проверят.

Боец ЧВК Вагнер осматривает помещения разрушенного здания в городе Артемовск в ДНР

Все районы, где еще могут оставаться гражданские, проверят.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

В ближайшее время в городе развернут Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

Город Артемовск в ДНР

В ближайшее время в городе развернут Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал дату освобождения Артемовска символичной, так как ровно год назад сдались в плен последние боевики из Мариуполя.

Город Артемовск в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал дату освобождения Артемовска символичной, так как ровно год назад сдались в плен последние боевики из Мариуполя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и всех российских бойцов с освобождением Артемовска.

Бойцы ЧВК Вагнер водружают свой флаг на самой высокой точке города

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и всех российских бойцов с освобождением Артемовска.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
8 из 8

Сразу после взятия Артемовска бойцы "Группы Вагнера" водрузили свой флаг на самой высокой точке города.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
1 из 8

Город освободили в ночь на 21 мая в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации группировки войск "Южная".

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
2 из 8

"Тихо и аккуратно все сделали. Школа под нашим контролем и все прилегающие к ней сектора — это западная часть. Все полностью контролируется", — рассказал один из бойцов.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
3 из 8

В городе началось разминирование территории, и только потом можно будет оценить состояние инфраструктуры.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Все районы, где еще могут оставаться гражданские, проверят.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
5 из 8

В ближайшее время в городе развернут Штаб по оказанию помощи освобожденным территориям.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
6 из 8

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал дату освобождения Артемовска символичной, так как ровно год назад сдались в плен последние боевики из Мариуполя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
7 из 8

Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и всех российских бойцов с освобождением Артемовска.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
8 из 8

Истребители Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется на скорое начало поставок истребителей Украине. Возможные поставки истребителей F-16 не связаны напрямую с украинским контрнаступлением, сказал глава МИД Чехии Ян Липавский.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя в том числе ситуацию с F-16 и поставками вооружений Украине, заявил, что "какие-то попытки представить вопрос в качестве дискуссионного, подать дело так, будто не все еще предопределено, не производили никакого впечатления".
Полицейские у входа в Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
"Люди выйдут на улицы". На Украине появилась новая горячая точка
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБелгородская областьДмитрий ПесковВячеслав ГладковВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЕвросоюзF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала