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Армия России использует мобильные группы для борьбы с БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:16 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/spetsoperatsiya-1873308759.html
Армия России использует мобильные группы для борьбы с БПЛА ВСУ
Армия России использует мобильные группы для борьбы с БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.05.2023
Армия России использует мобильные группы для борьбы с БПЛА ВСУ
Вооруженные силы России используют мобильные группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских военных на берегу Каховского... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T05:16
2023-05-22T05:16
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ЭНЕРГОДАР, 22 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России используют мобильные группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских военных на берегу Каховского водохранилища, передает корреспондент РИА Новости. Мобильные группы быстрого реагирования представляют собой зенитный расчет, вооруженный пулеметом ДШК, который установлен в кузове УАЗа. Для повышения эффективности борьбы с низколетящими ударными БПЛА группа не занимает стационарную позицию, а выезжает в заданный квадрат по факту обнаружения цели. Как пояснили бойцы подразделения ВС РФ, данная тактика позволяет сорвать атаку беспилотника, у такого зенитного орудия за счет мобильности практически отсутствуют мертвые зоны обстрела.
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безопасность, технологии, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Армия России использует мобильные группы для борьбы с БПЛА ВСУ

Российские войска используют мобильные группы для борьбы с БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПулемет ДШК
Пулемет ДШК - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пулемет ДШК. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 22 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России используют мобильные группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских военных на берегу Каховского водохранилища, передает корреспондент РИА Новости.
Мобильные группы быстрого реагирования представляют собой зенитный расчет, вооруженный пулеметом ДШК, который установлен в кузове УАЗа. Для повышения эффективности борьбы с низколетящими ударными БПЛА группа не занимает стационарную позицию, а выезжает в заданный квадрат по факту обнаружения цели.
Как пояснили бойцы подразделения ВС РФ, данная тактика позволяет сорвать атаку беспилотника, у такого зенитного орудия за счет мобильности практически отсутствуют мертвые зоны обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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