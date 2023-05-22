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Армия России использует мобильные группы для борьбы с БПЛА ВСУ
Армия России использует мобильные группы для борьбы с БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.05.2023
Армия России использует мобильные группы для борьбы с БПЛА ВСУ
Вооруженные силы России используют мобильные группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских военных на берегу Каховского... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T05:16
2023-05-22T05:16
2023-05-22T05:16
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
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ЭНЕРГОДАР, 22 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России используют мобильные группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских военных на берегу Каховского водохранилища, передает корреспондент РИА Новости. Мобильные группы быстрого реагирования представляют собой зенитный расчет, вооруженный пулеметом ДШК, который установлен в кузове УАЗа. Для повышения эффективности борьбы с низколетящими ударными БПЛА группа не занимает стационарную позицию, а выезжает в заданный квадрат по факту обнаружения цели. Как пояснили бойцы подразделения ВС РФ, данная тактика позволяет сорвать атаку беспилотника, у такого зенитного орудия за счет мобильности практически отсутствуют мертвые зоны обстрела.
https://ria.ru/20230521/aviatsiya-1873298891.html
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безопасность, технологии, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Армия России использует мобильные группы для борьбы с БПЛА ВСУ
Российские войска используют мобильные группы для борьбы с БПЛА ВСУ