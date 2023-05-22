https://ria.ru/20230522/spetsoperatsiya-1873308759.html

Армия России использует мобильные группы для борьбы с БПЛА ВСУ

Армия России использует мобильные группы для борьбы с БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.05.2023

Армия России использует мобильные группы для борьбы с БПЛА ВСУ

Вооруженные силы России используют мобильные группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских военных на берегу Каховского... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T05:16

2023-05-22T05:16

2023-05-22T05:16

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

ульяновский автомобильный завод (уаз)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866013311_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_29ca6e7162e2f94d47c4a31c64c96943.jpg

ЭНЕРГОДАР, 22 мая – РИА Новости. Вооруженные силы России используют мобильные группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских военных на берегу Каховского водохранилища, передает корреспондент РИА Новости. Мобильные группы быстрого реагирования представляют собой зенитный расчет, вооруженный пулеметом ДШК, который установлен в кузове УАЗа. Для повышения эффективности борьбы с низколетящими ударными БПЛА группа не занимает стационарную позицию, а выезжает в заданный квадрат по факту обнаружения цели. Как пояснили бойцы подразделения ВС РФ, данная тактика позволяет сорвать атаку беспилотника, у такого зенитного орудия за счет мобильности практически отсутствуют мертвые зоны обстрела.

https://ria.ru/20230521/aviatsiya-1873298891.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз)