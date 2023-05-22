https://ria.ru/20230522/spetsoperatsiya-1873308286.html
ВС России уничтожили наблюдательные посты ВСУ на Купянском направлении
ВС России уничтожили наблюдательные посты ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 22.05.2023
ВС России уничтожили наблюдательные посты ВСУ на Купянском направлении
Российские минометчики, танкисты и расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожили пять украинских наблюдательных постов на Купянском направлении, заявил РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T05:04
2023-05-22T05:04
2023-05-22T08:42
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские минометчики, танкисты и расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожили пять украинских наблюдательных постов на Купянском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе боевых действий на Купянском направлении расчетами самоходных минометов большой мощности 2С4 "Тюльпан" во взаимодействии с танковыми экипажами и расчетами противотанковых ракетных комплексов в полосе обороны 11-го армейского корпуса уничтожены пять наблюдательных постов противника", — отметил Зыбинский.Также, по его словам, с помощью пушек "Гиацинт-Б" и гаубиц "Мста-С" военные уничтожили артиллерийское орудие Д-20. Начальник пресс-центра добавил, что средства ПВО и радиоэлектронной борьбы ликвидировали три разведывательных беспилотника самолетного и квадрокоптерного типа украинских военных. Кроме того, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны, заключил Зыбинский.
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су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Су-34, Безопасность
ВС России уничтожили наблюдательные посты ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: российские войска уничтожили наблюдательные посты ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские минометчики, танкисты и расчеты противотанковых ракетных комплексов уничтожили пять украинских наблюдательных постов на Купянском направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении расчетами самоходных минометов большой мощности 2С4 "Тюльпан" во взаимодействии с танковыми экипажами и расчетами противотанковых ракетных комплексов в полосе обороны 11-го армейского корпуса уничтожены пять наблюдательных постов противника", — отметил Зыбинский.
Также, по его словам, с помощью пушек "Гиацинт-Б" и гаубиц "Мста-С" военные уничтожили артиллерийское орудие Д-20.
Начальник пресс-центра добавил, что средства ПВО и радиоэлектронной борьбы ликвидировали три разведывательных беспилотника самолетного и квадрокоптерного типа украинских военных.
Кроме того, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны, заключил Зыбинский.
В Запорожской области сообщили об ударах авиации по складам ВСУ