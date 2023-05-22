https://ria.ru/20230522/spetsoperatsiya-1873305541.html
ВСУ мешали жителям Артемовска спастись из горящего подвала, заявил беженец
ВСУ мешали жителям Артемовска спастись из горящего подвала, заявил беженец - РИА Новости, 22.05.2023
ВСУ мешали жителям Артемовска спастись из горящего подвала, заявил беженец
Одно из украинских националистических подразделений в Артемовске обстреливало дверь горящего подвала, мешая спастись прятавшимся там мирным жителям, рассказал... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T03:15
2023-05-22T03:15
2023-05-22T08:47
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Одно из украинских националистических подразделений в Артемовске обстреливало дверь горящего подвала, мешая спастись прятавшимся там мирным жителям, рассказал РИА Новости эвакуированный из города беженец Александр Пискунов. "Были да, и "Азов"*, и "Айдар"*, и еще какие-то там были. Я уж честно говоря не помню… Очень много их там было. Всяких разных. И нашивок, и шевронов всяких. Всего было полно. С соседями мы как раз были в подвале. Я правда не знаю, какое именно там было подразделение", — отметил Пискунов. По его словам, погреб соседа использовался семьей в качестве убежища, его потолок был обшит пластиком. Пожар начался, вероятно, из-за обстрела, загорелись пластиковые панели на потолке подвала. Ранее беженцы рассказывали, что из локаций, занятых украинскими военными, шел огонь по мирным жителям города, а снайперы отстреливали перемещавшихся по нему жителей.Накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском, а ночью Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873309258.html
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"Не дали открыть дверь" – беженец об обстреле бойцами ВСУ горящего подвала с запертыми там людьми
Одно из украинских националистических подразделений в Артемовске обстреливало дверь горящего подвала
2023-05-22T03:15
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артемовск, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Происшествия
ВСУ мешали жителям Артемовска спастись из горящего подвала, заявил беженец
Беженец из Артемовска: украинские националисты мешали жителям спастись из горящего подвала
ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Одно из украинских националистических подразделений в Артемовске обстреливало дверь горящего подвала, мешая спастись прятавшимся там мирным жителям, рассказал РИА Новости эвакуированный из города беженец Александр Пискунов.
"Были да, и "Азов"*, и "Айдар"*, и еще какие-то там были. Я уж честно говоря не помню… Очень много их там было. Всяких разных. И нашивок, и шевронов всяких. Всего было полно. С соседями мы как раз были в подвале. Я правда не знаю, какое именно там было подразделение", — отметил Пискунов.
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По его словам, погреб соседа использовался семьей в качестве убежища, его потолок был обшит пластиком. Пожар начался, вероятно, из-за обстрела, загорелись пластиковые панели на потолке подвала.
«
"А (горящий. — Прим. ред.) пластик, сами понимаете, это яд. И друг мой, сосед, хотел открыть дверь — не дали. Начали стрелять по двери. То есть, пулеметная очередь. Он сразу дверь закрывает. Он говорит: "Что же вы делаете, твари?! Мы же тут задохнемся!" А жена — инвалид у него. Они легли на пол. Обмотались полотенцами мокрыми. Какая-то вода или компот был в банках в погребе там. Закрылись этими полотенцами. Начал, говорит, опять дверь открывать: "Ну хоть немножко воздуха глотнуть хоть дайте?" И все — они все равно начали стрелять. Обстреливали эту дверь железную, хорошо что железная дверь — толстый металл. Автоматные, скорее всего, очереди — не простреливалась", — добавил собеседник агентства.
Ранее беженцы рассказывали, что из локаций, занятых украинскими военными, шел огонь по мирным жителям города, а снайперы отстреливали перемещавшихся по нему жителей.
Накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин
заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском, а ночью Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.
*Запрещенная в России террористическая организация
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