https://ria.ru/20230522/spetsoperatsiya-1873305541.html

ВСУ мешали жителям Артемовска спастись из горящего подвала, заявил беженец

ВСУ мешали жителям Артемовска спастись из горящего подвала, заявил беженец - РИА Новости, 22.05.2023

ВСУ мешали жителям Артемовска спастись из горящего подвала, заявил беженец

Одно из украинских националистических подразделений в Артемовске обстреливало дверь горящего подвала, мешая спастись прятавшимся там мирным жителям, рассказал... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T03:15

2023-05-22T03:15

2023-05-22T08:47

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. Одно из украинских националистических подразделений в Артемовске обстреливало дверь горящего подвала, мешая спастись прятавшимся там мирным жителям, рассказал РИА Новости эвакуированный из города беженец Александр Пискунов. "Были да, и "Азов"*, и "Айдар"*, и еще какие-то там были. Я уж честно говоря не помню… Очень много их там было. Всяких разных. И нашивок, и шевронов всяких. Всего было полно. С соседями мы как раз были в подвале. Я правда не знаю, какое именно там было подразделение", — отметил Пискунов. По его словам, погреб соседа использовался семьей в качестве убежища, его потолок был обшит пластиком. Пожар начался, вероятно, из-за обстрела, загорелись пластиковые панели на потолке подвала. Ранее беженцы рассказывали, что из локаций, занятых украинскими военными, шел огонь по мирным жителям города, а снайперы отстреливали перемещавшихся по нему жителей.Накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском, а ночью Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. Президент Владимир Путин поздравил с освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230522/artemovsk-1873309258.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не дали открыть дверь" – беженец об обстреле бойцами ВСУ горящего подвала с запертыми там людьми Одно из украинских националистических подразделений в Артемовске обстреливало дверь горящего подвала 2023-05-22T03:15 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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артемовск, россия, происшествия