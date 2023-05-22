Посольство России иронично отреагировало на совет Швеции для Украины
Посольство России посоветовало шведскому эксперту и Украине не повторять битву при Нарве
Посольство России в Швеции. Архивное фото
ЦЮРИХ, 22 мая – РИА Новости. Посольство России в Стокгольме иронично отреагировало на комментарий одного из шведских экспертов, рекомендовавшего Украине использовать против России тактику шведского короля Карла XII, которую он применил в битве при Нарве.
Как сообщили в посольстве РФ, речь идет о статье "Украина может поучиться у Карла XII" "экономиста и полковника запаса" Нильса Бильдта в газете "Свенска Дагбладет".
По мнению автора, украинской стороне стоит сосредоточиться на "внезапном и смелом прорыве слабых оборонительных линий". Бильдт посоветовал взять за основу тактику Карла XII в битве при Нарве в 1700 году, когда шведский король пошел в атаку своим 10-тысячным войском против якобы 90-тысячной русской армии.
"Автор, однако, полностью пропустил два последующих события того же периода: в 1704 году российская армия взяла Нарву, а уже в 1709 году войска Карла XII потерпели сокрушительное поражение под Полтавой, что стало предвестником заката Швеции как империи. Так что шведы в 1700 году одержали победу в отдельном сражении, но в итоге проиграли войну", - говорится в комментарии посольства России.
Автор статьи также считает, что украинцам нельзя тянуть с контрнаступлением. Бильдт полагает, что в 1943 году немцы слишком долго выжидали, в результате Красная Армия смогла укрепить свои позиции, и Курская битва Гитлером была проиграна. Как отметили в посольстве РФ, в этом случае шведский эксперт попал в точку: "киевский режим, как известно, является ярым последователем нацизма и его приспешников".
"Возвращаясь к вопросу о том, чему бы Украина могла научиться у Карла XII и фашистской Германии, напоминаем еще раз: их армии были с позором разгромлены нашей несокрушимой страной. Наш совет: впредь подобным горе-авторам, мыслящим категориями 300-летней давности, необходимо подбирать более удачные исторические примеры", - добавили в российской дипмиссии.