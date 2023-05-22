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Жительнице Мурманской области вернули собаку, сбежавшую в Норвегию - РИА Новости, 22.05.2023
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Хорошие новости
 
14:52 22.05.2023 (обновлено: 16:23 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/sobaka-1873430317.html
Жительнице Мурманской области вернули собаку, сбежавшую в Норвегию
Жительнице Мурманской области вернули собаку, сбежавшую в Норвегию - РИА Новости, 22.05.2023
Жительнице Мурманской области вернули собаку, сбежавшую в Норвегию
Жительница поселка Никель Мурманской области Татьяна Ольгейзер вернула собаку, которая в конце января убежала из дома и оказалась в Норвегии. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:52
2023-05-22T16:23
хорошие новости
мурманская область
норвегия
никель (город)
россия
животные
происшествия
общество
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МУРМАНСК, 22 мая — РИА Новости. Жительница поселка Никель Мурманской области Татьяна Ольгейзер вернула собаку, которая в конце января убежала из дома и оказалась в Норвегии. Как рассказала женщина, питомцу по кличке Соня около четырех лет, раньше она жила в приюте. Татьяна забрала ее оттуда и выходила, но позднее животное отправили на временную передержку в город Заполярный, недалеко от границы с Норвегией, откуда она и сбежала."Ее несколько раз видели на трассе — она шла в сторону Мурманска, искали три месяца, однажды она даже забрела на комбинат", — поделилась собеседница агентства.В итоге на поиски животного вышли волонтеры, которые прошли десятки километров. Тем не менее когда морозы спали, Соня совсем исчезла, а затем нашлась в норвежском приграничном Киркенесе. Собака подошла к одному из частных домов, где ее накормили, сфотографировали, а информацию о ней разместили в соцсетях. Так Татьяна узнала, где находится ее питомец. Сони не было дома больше трех месяцев. Сейчас она находится на карантине, после чего ей сделают чип и прививки. Татьяна уверена, что со своей четвероногой подругой они больше не расстанутся.
https://ria.ru/20230510/sobaka-1870692054.html
https://ria.ru/20230521/sobaka-1873187377.html
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мурманская область, норвегия, никель (город), россия, животные, происшествия, общество, киркенес
Хорошие новости, Мурманская область, Норвегия, Никель (город), Россия, Животные, Происшествия, Общество, Киркенес
Жительнице Мурманской области вернули собаку, сбежавшую в Норвегию

Жительница Никеля Татьяна нашла и вернула домой собаку Соню, сбежавшую в Норвегию

CC BY-SA 3.0 / Svein-Magne Tunli / Баренцбург
Баренцбург - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
CC BY-SA 3.0 / Svein-Magne Tunli /
Баренцбург. Архивное фото
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МУРМАНСК, 22 мая — РИА Новости. Жительница поселка Никель Мурманской области Татьяна Ольгейзер вернула собаку, которая в конце января убежала из дома и оказалась в Норвегии.
Как рассказала женщина, питомцу по кличке Соня около четырех лет, раньше она жила в приюте. Татьяна забрала ее оттуда и выходила, но позднее животное отправили на временную передержку в город Заполярный, недалеко от границы с Норвегией, откуда она и сбежала.
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"Ее несколько раз видели на трассе — она шла в сторону Мурманска, искали три месяца, однажды она даже забрела на комбинат", — поделилась собеседница агентства.
В итоге на поиски животного вышли волонтеры, которые прошли десятки километров. Тем не менее когда морозы спали, Соня совсем исчезла, а затем нашлась в норвежском приграничном Киркенесе.
Собака подошла к одному из частных домов, где ее накормили, сфотографировали, а информацию о ней разместили в соцсетях. Так Татьяна узнала, где находится ее питомец.
«

"Я сразу написала в полицейский комиссариат, связалась с различными службами, нашла в Киркенесе русских, подключилась полиция, поймала ее. Со мной связались наши пограничники, я выслала паспорт, фотографии Сони, доказала, что являюсь ее хозяйкой", — вспоминает женщина.

Сони не было дома больше трех месяцев. Сейчас она находится на карантине, после чего ей сделают чип и прививки. Татьяна уверена, что со своей четвероногой подругой они больше не расстанутся.
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Хорошие новостиМурманская областьНорвегияНикель (город)РоссияЖивотныеПроисшествияОбществоКиркенес
 
 
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