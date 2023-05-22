Жительнице Мурманской области вернули собаку, сбежавшую в Норвегию
Жительница Никеля Татьяна нашла и вернула домой собаку Соню, сбежавшую в Норвегию
Баренцбург. Архивное фото
МУРМАНСК, 22 мая — РИА Новости. Жительница поселка Никель Мурманской области Татьяна Ольгейзер вернула собаку, которая в конце января убежала из дома и оказалась в Норвегии.
Как рассказала женщина, питомцу по кличке Соня около четырех лет, раньше она жила в приюте. Татьяна забрала ее оттуда и выходила, но позднее животное отправили на временную передержку в город Заполярный, недалеко от границы с Норвегией, откуда она и сбежала.
"Ее несколько раз видели на трассе — она шла в сторону Мурманска, искали три месяца, однажды она даже забрела на комбинат", — поделилась собеседница агентства.
В итоге на поиски животного вышли волонтеры, которые прошли десятки километров. Тем не менее когда морозы спали, Соня совсем исчезла, а затем нашлась в норвежском приграничном Киркенесе.
Собака подошла к одному из частных домов, где ее накормили, сфотографировали, а информацию о ней разместили в соцсетях. Так Татьяна узнала, где находится ее питомец.
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"Я сразу написала в полицейский комиссариат, связалась с различными службами, нашла в Киркенесе русских, подключилась полиция, поймала ее. Со мной связались наши пограничники, я выслала паспорт, фотографии Сони, доказала, что являюсь ее хозяйкой", — вспоминает женщина.
Сони не было дома больше трех месяцев. Сейчас она находится на карантине, после чего ей сделают чип и прививки. Татьяна уверена, что со своей четвероногой подругой они больше не расстанутся.