https://ria.ru/20230522/sobaka-1873430317.html

Жительнице Мурманской области вернули собаку, сбежавшую в Норвегию

Жительнице Мурманской области вернули собаку, сбежавшую в Норвегию - РИА Новости, 22.05.2023

Жительнице Мурманской области вернули собаку, сбежавшую в Норвегию

Жительница поселка Никель Мурманской области Татьяна Ольгейзер вернула собаку, которая в конце января убежала из дома и оказалась в Норвегии. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:52

2023-05-22T14:52

2023-05-22T16:23

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происшествия

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МУРМАНСК, 22 мая — РИА Новости. Жительница поселка Никель Мурманской области Татьяна Ольгейзер вернула собаку, которая в конце января убежала из дома и оказалась в Норвегии. Как рассказала женщина, питомцу по кличке Соня около четырех лет, раньше она жила в приюте. Татьяна забрала ее оттуда и выходила, но позднее животное отправили на временную передержку в город Заполярный, недалеко от границы с Норвегией, откуда она и сбежала."Ее несколько раз видели на трассе — она шла в сторону Мурманска, искали три месяца, однажды она даже забрела на комбинат", — поделилась собеседница агентства.В итоге на поиски животного вышли волонтеры, которые прошли десятки километров. Тем не менее когда морозы спали, Соня совсем исчезла, а затем нашлась в норвежском приграничном Киркенесе. Собака подошла к одному из частных домов, где ее накормили, сфотографировали, а информацию о ней разместили в соцсетях. Так Татьяна узнала, где находится ее питомец. Сони не было дома больше трех месяцев. Сейчас она находится на карантине, после чего ей сделают чип и прививки. Татьяна уверена, что со своей четвероногой подругой они больше не расстанутся.

https://ria.ru/20230510/sobaka-1870692054.html

https://ria.ru/20230521/sobaka-1873187377.html

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никель (город)

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Владимир Лаврентьев

мурманская область, норвегия, никель (город), россия, животные, происшествия, общество, киркенес