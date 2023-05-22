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США манипулируют данными по СНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.05.2023
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23:05 22.05.2023 (обновлено: 23:53 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/snv-1873516770.html
США манипулируют данными по СНВ, заявил Рябков
США манипулируют данными по СНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.05.2023
США манипулируют данными по СНВ, заявил Рябков
США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях, говорится в заявлении заместителя главы МИД России Сергея Рябкова на сайте... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T23:05
2023-05-22T23:53
сша
государственный департамент сша
договор снв-3
снв
россия
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях, говорится в заявлении заместителя главы МИД России Сергея Рябкова на сайте внешнеполитического ведомства. По словам дипломата, Россия проявляет в ядерной сфере всю возможную прозрачность в пределах, определяемых соображениями политической и военной целесообразности. "Что касается попыток стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов, то вск это носит лицемерный характер. Во-первых, заявляемые цифры зачастую фиктивны, либо условны. Опубликованные недавно Госдепартаментом данные по американским СНВ, как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчета по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями", — пояснил дипломат.Рябков отметил, что "за скобками" остается значительный потенциал — более 100 единиц СНВ, которые должны подпадать под действие договора."Данные по размерам арсеналов Великобритании и Франции вообще не проверяемы и носят чисто декларативный характер. Обнародовать можно все, что угодно. Хорошо помним, с какой легкостью и безразличием к мнению международного сообщества Великобритания не так давно повысила более чем на треть количественный потолок для ядерных боезарядов", — подчеркнул замглавы МИД.Сейчас создается впечатление, что риторика Запада на тему размеров их ядерных арсеналов преследует единственную цель — оказать психологическое и военно-политическое давление на Россию и Китай.Он также добавил, что за призывом G7 к возобновлению действия Договора о СНВ и не видно ни малейшей готовности к тому, чтобы в этом контексте учитывался совокупный потенциал НАТО."Без этого всерьез рассуждать на обозначенные темы не получится. На Западе, уверен, пожалеют, что сами лишили себя возможностей путем диалога укрепить собственную безопасность", — подытожил Рябков.Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из соглашения. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие государства, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
https://ria.ru/20230518/dsnv-1872768185.html
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сша, государственный департамент сша, договор снв-3, снв, россия, в мире, сергей рябков, g7, нато, великобритания
США, Государственный департамент США, Договор СНВ-3, СНВ, Россия, В мире, Сергей Рябков, G7, НАТО, Великобритания
США манипулируют данными по СНВ, заявил Рябков

Замглавы МИД России Рябков обвинил США в манипулировании данными по СНВ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях, говорится в заявлении заместителя главы МИД России Сергея Рябкова на сайте внешнеполитического ведомства.
По словам дипломата, Россия проявляет в ядерной сфере всю возможную прозрачность в пределах, определяемых соображениями политической и военной целесообразности.
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"Что касается попыток стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов, то вск это носит лицемерный характер. Во-первых, заявляемые цифры зачастую фиктивны, либо условны. Опубликованные недавно Госдепартаментом данные по американским СНВ, как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчета по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями", — пояснил дипломат.
Рябков отметил, что "за скобками" остается значительный потенциал — более 100 единиц СНВ, которые должны подпадать под действие договора.
"Данные по размерам арсеналов Великобритании и Франции вообще не проверяемы и носят чисто декларативный характер. Обнародовать можно все, что угодно. Хорошо помним, с какой легкостью и безразличием к мнению международного сообщества Великобритания не так давно повысила более чем на треть количественный потолок для ядерных боезарядов", — подчеркнул замглавы МИД.
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Сейчас создается впечатление, что риторика Запада на тему размеров их ядерных арсеналов преследует единственную цель — оказать психологическое и военно-политическое давление на Россию и Китай.
«

"За ней со всей очевидностью стоит патологическое стремление очернить наши страны", — указал дипломат.

Он также добавил, что за призывом G7 к возобновлению действия Договора о СНВ и не видно ни малейшей готовности к тому, чтобы в этом контексте учитывался совокупный потенциал НАТО.
"Без этого всерьез рассуждать на обозначенные темы не получится. На Западе, уверен, пожалеют, что сами лишили себя возможностей путем диалога укрепить собственную безопасность", — подытожил Рябков.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из соглашения. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие государства, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
22 февраля, 09:50
 
СШАГосударственный департамент СШАДоговор СНВ-3СНВРоссияВ миреСергей РябковG7НАТОВеликобритания
 
 
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