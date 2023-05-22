https://ria.ru/20230522/snv-1873516770.html

США манипулируют данными по СНВ, заявил Рябков

США манипулируют данными по СНВ, заявил Рябков - РИА Новости, 22.05.2023

США манипулируют данными по СНВ, заявил Рябков

США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях, говорится в заявлении заместителя главы МИД России Сергея Рябкова на сайте... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T23:05

2023-05-22T23:05

2023-05-22T23:53

сша

государственный департамент сша

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях, говорится в заявлении заместителя главы МИД России Сергея Рябкова на сайте внешнеполитического ведомства. По словам дипломата, Россия проявляет в ядерной сфере всю возможную прозрачность в пределах, определяемых соображениями политической и военной целесообразности. "Что касается попыток стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов, то вск это носит лицемерный характер. Во-первых, заявляемые цифры зачастую фиктивны, либо условны. Опубликованные недавно Госдепартаментом данные по американским СНВ, как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчета по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями", — пояснил дипломат.Рябков отметил, что "за скобками" остается значительный потенциал — более 100 единиц СНВ, которые должны подпадать под действие договора."Данные по размерам арсеналов Великобритании и Франции вообще не проверяемы и носят чисто декларативный характер. Обнародовать можно все, что угодно. Хорошо помним, с какой легкостью и безразличием к мнению международного сообщества Великобритания не так давно повысила более чем на треть количественный потолок для ядерных боезарядов", — подчеркнул замглавы МИД.Сейчас создается впечатление, что риторика Запада на тему размеров их ядерных арсеналов преследует единственную цель — оказать психологическое и военно-политическое давление на Россию и Китай.Он также добавил, что за призывом G7 к возобновлению действия Договора о СНВ и не видно ни малейшей готовности к тому, чтобы в этом контексте учитывался совокупный потенциал НАТО."Без этого всерьез рассуждать на обозначенные темы не получится. На Западе, уверен, пожалеют, что сами лишили себя возможностей путем диалога укрепить собственную безопасность", — подытожил Рябков.Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из соглашения. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие государства, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.

https://ria.ru/20230518/dsnv-1872768185.html

https://ria.ru/20230421/dsnv-1866969102.html

https://ria.ru/20230222/snv-3-1853579224.html

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сша, государственный департамент сша, договор снв-3, снв, россия, в мире, сергей рябков, g7, нато, великобритания