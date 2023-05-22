https://ria.ru/20230522/snaryad-1873456134.html

Под Белгородом загорелся детский сад после обстрела

Под Белгородом загорелся детский сад после обстрела - РИА Новости, 22.05.2023

Под Белгородом загорелся детский сад после обстрела

Детский сад в селе Замостье Белгородской области загорелся после попадания снаряда, пострадала женщина, информация по разрушениям уточняется, сообщил губернатор РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:52

2023-05-22T16:52

2023-05-22T17:06

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873381195_356:538:2217:1585_1920x0_80_0_0_ebe57d284e248d3f248b88d05c76cac8.jpg

БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Детский сад в селе Замостье Белгородской области загорелся после попадания снаряда, пострадала женщина, информация по разрушениям уточняется, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Село находится в Грайворонском округе.Ранее в понедельник глава региона сообщал об обстреле Грайворонского округа.

https://ria.ru/20230522/diversii-1873437208.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков