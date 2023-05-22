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Под Белгородом загорелся детский сад после обстрела - РИА Новости, 22.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:52 22.05.2023 (обновлено: 17:06 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/snaryad-1873456134.html
Под Белгородом загорелся детский сад после обстрела
Под Белгородом загорелся детский сад после обстрела - РИА Новости, 22.05.2023
Под Белгородом загорелся детский сад после обстрела
Детский сад в селе Замостье Белгородской области загорелся после попадания снаряда, пострадала женщина, информация по разрушениям уточняется, сообщил губернатор РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:52
2023-05-22T17:06
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Детский сад в селе Замостье Белгородской области загорелся после попадания снаряда, пострадала женщина, информация по разрушениям уточняется, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Село находится в Грайворонском округе.Ранее в понедельник глава региона сообщал об обстреле Грайворонского округа.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Под Белгородом загорелся детский сад после обстрела

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пожаре в сельском детском саду после обстрела

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Детский сад в селе Замостье Белгородской области загорелся после попадания снаряда, пострадала женщина, информация по разрушениям уточняется, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Село находится в Грайворонском округе.
«
"В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте. Информация по разрушениям уточняется", - написал Гладков.
Ранее в понедельник глава региона сообщал об обстреле Грайворонского округа.
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Вчера, 15:33
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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