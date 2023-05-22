https://ria.ru/20230522/siriya-1873436835.html

Советник Асада высказалась о выступлении Зеленского на саммите в Джидде

Советник Асада высказалась о выступлении Зеленского на саммите в Джидде - РИА Новости, 22.05.2023

Советник Асада высказалась о выступлении Зеленского на саммите в Джидде

Присутствие Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в саудовской Джидде было неудачной попыткой стран Запада доказать, что они все еще... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:32

2023-05-22T15:32

2023-05-22T15:32

в мире

украина

сирия

джидда

владимир зеленский

бусейна шаабан

башар асад

лига арабских государств

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КАИР, 22 мая - РИА Новости. Присутствие Владимира Зеленского на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в саудовской Джидде было неудачной попыткой стран Запада доказать, что они все еще существуют, заявила советник президента Сирии Бусейна Шаабан. "Присутствие украинского президента Владимира Зеленского на саммите было ничем иным, как неудачной попыткой западных государств, которые хотят оказать доказать, что по-прежнему существуют", - написала Шаабан в статье, опубликованной в сирийской газете Al-Watan. Она подчеркнула, что присутствие сирийского президента Башара Асада было одним из важнейших событий саммита ЛАГ. Саммит Лиги арабских государств, в котором впервые за 12 лет принял участие президент Сирии Башар Асад, прошел в саудовской Джидде в прошлую пятницу. На саммите выступил и Зеленский, который пожаловался, что некоторые арабские лидеры не обращают внимание на конфликт на Украине. Он добавил, что Украина предложила "формулу мира", направленную на его решение. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Зеленский был приглашен на саммит в связи с тем, что арабские лидеры стремятся урегулировать украинский кризис и иметь отношения с Москвой и Киевом.

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872995845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сирия, джидда, владимир зеленский, бусейна шаабан, башар асад, лига арабских государств