https://ria.ru/20230522/simferopol-1873309496.html
Электроснабжение Симферополя полностью восстановлено
Электроснабжение Симферополя полностью восстановлено - РИА Новости, 22.05.2023
Электроснабжение Симферополя полностью восстановлено
Подача электроэнергии в Симферополе и близлежащих селах, нарушенная в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи, полностью восстановлена,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T05:46
2023-05-22T05:46
2023-05-22T08:12
происшествия
жкх
симферополь
олег крючков
крымэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:308:2730:1844_1920x0_80_0_0_5197379aa6846b9f757d6200a6d56ba2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Подача электроэнергии в Симферополе и близлежащих селах, нарушенная в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи, полностью восстановлена, говорится в сообщении предприятия "Крымэнерго". Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Симферополе произошло технологическое отключение, сработала автоматика. Свет пропал в некоторых районах города. По данным предприятия "Крымэнерго", технологическое нарушения произошло на линии 110 кВ. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. "Крымские энергетики восстановили электроснабжение потребителей", - говорится в сообщении. По данным предприятия, в результате технологического нарушения были частично обесточены абоненты в Симферополе и Симферопольском районе.
https://ria.ru/20230518/poezda-1872776325.html
https://ria.ru/20230519/bespilotniki-1872811324.html
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fe93c4bc04f52f710f1de95388271a44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, симферополь, олег крючков, крымэнерго
Происшествия, ЖКХ, Симферополь, Олег Крючков, Крымэнерго
Электроснабжение Симферополя полностью восстановлено
"Крымэнерго" сообщило о полном восстановлении электроснабжения Симферополя и соседних сел