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Электроснабжение Симферополя полностью восстановлено - РИА Новости, 22.05.2023
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05:46 22.05.2023 (обновлено: 08:12 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/simferopol-1873309496.html
Электроснабжение Симферополя полностью восстановлено
Электроснабжение Симферополя полностью восстановлено - РИА Новости, 22.05.2023
Электроснабжение Симферополя полностью восстановлено
Подача электроэнергии в Симферополе и близлежащих селах, нарушенная в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи, полностью восстановлена,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T05:46
2023-05-22T08:12
происшествия
жкх
симферополь
олег крючков
крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Подача электроэнергии в Симферополе и близлежащих селах, нарушенная в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи, полностью восстановлена, говорится в сообщении предприятия "Крымэнерго". Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Симферополе произошло технологическое отключение, сработала автоматика. Свет пропал в некоторых районах города. По данным предприятия "Крымэнерго", технологическое нарушения произошло на линии 110 кВ. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. "Крымские энергетики восстановили электроснабжение потребителей", - говорится в сообщении. По данным предприятия, в результате технологического нарушения были частично обесточены абоненты в Симферополе и Симферопольском районе.
https://ria.ru/20230518/poezda-1872776325.html
https://ria.ru/20230519/bespilotniki-1872811324.html
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происшествия, жкх, симферополь, олег крючков, крымэнерго
Происшествия, ЖКХ, Симферополь, Олег Крючков, Крымэнерго
Электроснабжение Симферополя полностью восстановлено

"Крымэнерго" сообщило о полном восстановлении электроснабжения Симферополя и соседних сел

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Город Симферополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Подача электроэнергии в Симферополе и близлежащих селах, нарушенная в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи, полностью восстановлена, говорится в сообщении предприятия "Крымэнерго".
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Симферополе произошло технологическое отключение, сработала автоматика. Свет пропал в некоторых районах города. По данным предприятия "Крымэнерго", технологическое нарушения произошло на линии 110 кВ. Отключенная нагрузка составила 42 МВт.
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"Крымские энергетики восстановили электроснабжение потребителей", - говорится в сообщении.
По данным предприятия, в результате технологического нарушения были частично обесточены абоненты в Симферополе и Симферопольском районе.
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ПроисшествияЖКХСимферопольОлег КрючковКрымэнерго
 
 
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