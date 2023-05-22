https://ria.ru/20230522/simferopol-1873303406.html

Энергоснабжение Симферополя восстанавливается

Энергоснабжение Симферополя восстанавливается - РИА Новости, 22.05.2023

Энергоснабжение Симферополя восстанавливается

Энергоснабжение ряда районов Симферополя и близлежащих сел, нарушенное в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи, восстанавливается, сообщает... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T02:03

2023-05-22T02:03

2023-05-22T02:05

происшествия

жкх

симферополь

олег крючков

крымэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Энергоснабжение ряда районов Симферополя и близлежащих сел, нарушенное в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи, восстанавливается, сообщает предприятие "Крымэнерго". Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Симферополе произошло технологическое отключение, сработала автоматика. Свет пропал в некоторых районах города. По данным предприятия "Крымэнерго", технологическое нарушения произошло на линии 110 кВ. Отключенная нагрузка составила 42 МВт. "Энергетики возвращают электроэнергию в дома Симферополя", - говорится в сообщении. В частности, по последним данным, уже запитана большая часть потребителей – восточная часть Симферополя, села Трудовое, Белое, Живописное. "Работы будут закончены в кратчайшие сроки", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230521/simferopol-1873299033.html

https://ria.ru/20230518/poezda-1872776325.html

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происшествия, жкх, симферополь, олег крючков, крымэнерго