Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Жители башкирского села Аючево плетут маскировочные сети для бойцов в зоне спецоперации
УФА, 22 мая – РИА Новости. Все жители башкирского села Аючево задействованы в плетении маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации, цех работает с утра до вечера, написал в телеграм-канале глава Стерлитамакского района Евгений Волков.
"Продолжаем поддерживать своих бойцов-участников СВО. Жители села Аючево плетут маскировочные сети. Мини-цех оборудовали в здании Дома культуры. Работают все: мужчины режут сетку, женщины плетут. Материалы помогают приобретать местные предприниматели", - написал Волков в своем телеграм-канале.
По словам сельчан, сегодня как никогда всем нужно сплотиться и большой дружной семьей поддержать бойцов. Цех работает с утра до вечера без выходных. Каждый привязанный лоскуток, "как оберег родного дома, поможет укрыться от врага, скроет от беды, сбережет жизнь и здоровье", добавил районный глава.
© Фото : Глава администрации Стерлитамакского районаЖители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
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© Фото : Глава администрации Стерлитамакского районаЖители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
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© Фото : Глава администрации Стерлитамакского районаЖители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
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