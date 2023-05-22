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Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО

Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 22.05.2023

Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО

Все жители башкирского села Аючево задействованы в плетении маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации, цех работает с утра до вечера, написал в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:47

2023-05-22T11:47

2023-05-22T11:47

надежные люди

стерлитамакский район

республика башкортостан

общество

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УФА, 22 мая – РИА Новости. Все жители башкирского села Аючево задействованы в плетении маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации, цех работает с утра до вечера, написал в телеграм-канале глава Стерлитамакского района Евгений Волков. "Продолжаем поддерживать своих бойцов-участников СВО. Жители села Аючево плетут маскировочные сети. Мини-цех оборудовали в здании Дома культуры. Работают все: мужчины режут сетку, женщины плетут. Материалы помогают приобретать местные предприниматели", - написал Волков в своем телеграм-канале. По словам сельчан, сегодня как никогда всем нужно сплотиться и большой дружной семьей поддержать бойцов. Цех работает с утра до вечера без выходных. Каждый привязанный лоскуток, "как оберег родного дома, поможет укрыться от врага, скроет от беды, сбережет жизнь и здоровье", добавил районный глава.

стерлитамакский район

республика башкортостан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

стерлитамакский район, республика башкортостан, общество, фото