Рейтинг@Mail.ru
Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
11:47 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/seti-1873372235.html
Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 22.05.2023
Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Все жители башкирского села Аючево задействованы в плетении маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации, цех работает с утра до вечера, написал в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:47
2023-05-22T11:47
надежные люди
стерлитамакский район
республика башкортостан
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873369602_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_618614a17dd2eb2baf2ef043c871e14d.jpg
УФА, 22 мая – РИА Новости. Все жители башкирского села Аючево задействованы в плетении маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации, цех работает с утра до вечера, написал в телеграм-канале глава Стерлитамакского района Евгений Волков. "Продолжаем поддерживать своих бойцов-участников СВО. Жители села Аючево плетут маскировочные сети. Мини-цех оборудовали в здании Дома культуры. Работают все: мужчины режут сетку, женщины плетут. Материалы помогают приобретать местные предприниматели", - написал Волков в своем телеграм-канале. По словам сельчан, сегодня как никогда всем нужно сплотиться и большой дружной семьей поддержать бойцов. Цех работает с утра до вечера без выходных. Каждый привязанный лоскуток, "как оберег родного дома, поможет укрыться от врага, скроет от беды, сбережет жизнь и здоровье", добавил районный глава.
стерлитамакский район
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873369602_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_17499f180c53ddc817fca5dabc6f7033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стерлитамакский район, республика башкортостан, общество, фото
Надежные люди, Стерлитамакский район, Республика Башкортостан, Общество
Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО

Жители башкирского села Аючево плетут маскировочные сети для бойцов в зоне спецоперации

Читать ria.ru в
УФА, 22 мая – РИА Новости. Все жители башкирского села Аючево задействованы в плетении маскировочных сетей для бойцов в зоне спецоперации, цех работает с утра до вечера, написал в телеграм-канале глава Стерлитамакского района Евгений Волков.
"Продолжаем поддерживать своих бойцов-участников СВО. Жители села Аючево плетут маскировочные сети. Мини-цех оборудовали в здании Дома культуры. Работают все: мужчины режут сетку, женщины плетут. Материалы помогают приобретать местные предприниматели", - написал Волков в своем телеграм-канале.
По словам сельчан, сегодня как никогда всем нужно сплотиться и большой дружной семьей поддержать бойцов. Цех работает с утра до вечера без выходных. Каждый привязанный лоскуток, "как оберег родного дома, поможет укрыться от врага, скроет от беды, сбережет жизнь и здоровье", добавил районный глава.
© Фото : Глава администрации Стерлитамакского районаЖители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
© Фото : Глава администрации Стерлитамакского района
1 из 3
© Фото : Глава администрации Стерлитамакского районаЖители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
© Фото : Глава администрации Стерлитамакского района
2 из 3
© Фото : Глава администрации Стерлитамакского районаЖители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Жители башкирского села плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
© Фото : Глава администрации Стерлитамакского района
3 из 3
 
Надежные людиСтерлитамакский районРеспублика БашкортостанОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала