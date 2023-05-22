https://ria.ru/20230522/sdelka-1873415836.html

Кремль прокомментировал ситуацию с российской частью зерновой сделки

Кремль прокомментировал ситуацию с российской частью зерновой сделки - РИА Новости, 22.05.2023

Кремль прокомментировал ситуацию с российской частью зерновой сделки

Генсек ООН Антониу Гутерреш сталкивается с неконструктивной позицией некоторых стран Запада относительно российской части "зерновой сделки", это осложняет... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:08

2023-05-22T14:08

2023-05-22T14:19

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москва

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш сталкивается с неконструктивной позицией некоторых стран Запада относительно российской части "зерновой сделки", это осложняет процесс, но контакты по ней будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во время общения Пескова с журналистами ему был задан вопрос о позиции Евросоюза, который, по данным СМИ, пока не планирует переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к системе SWIFT, хотя это является одним из условий продолжения "зерновой сделки"."Это является одним из показателей того, что, несмотря на все усилия ООН, господина Гутерреша, он сталкивается, скажем так, с неконструктивной позицией некоторых западников. Это действительно осложняет этот процесс. Осложняет, наверное, выполнение российской части черноморской инициативы, черноморской сделки. Но, тем не менее, контакты, как мы говорили, продолжаются, будут продолжены, потому что, да, сделка продлена на 2 месяца, но 2 месяца - это достаточно непродолжительный срок, он достаточно быстро завершится", - сказал Песков.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

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