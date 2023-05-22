https://ria.ru/20230522/sdelka-1873318193.html

Источник заявил о "доброй воле" России после переговоров по зерновой сделке

Источник заявил о "доброй воле" России после переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 22.05.2023

Источник заявил о "доброй воле" России после переговоров по зерновой сделке

Россия продемонстрировала добрую волю в переговорах по зерновой сделке, но ее продление не означает снятия рисков, заявил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:43

2023-05-22T08:43

2023-05-22T10:12

россия

стамбул

турция

дмитрий патрушев

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

оон

россельхозбанк

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АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Россия продемонстрировала добрую волю в переговорах по зерновой сделке, но ее продление не означает снятия рисков, заявил РИА Новости источник, знакомый с процессом. "Это были очень сложные переговоры. И я скажу вам, что вопрос решился в последний день, в ходе переговоров на высшем уровне. Мы понимаем и оцениваем жест доброй воли, показанный российской стороной. Есть также понимание, что нынешнее продление вовсе не означает, что риски устранены. Необходима работа по устранению всех существующих проблем, чтобы мы вновь не оказались в такой сложной ситуации", — сказал он. В июле прошлого года представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет документов, которые определяют алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов и предусматривают снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В Москве не раз отмечали, что украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки, а в отношении российской продукции сделка не работает.На прошлой неделе российский МИД заявил, что сделку продлили без изменений до 17 июля. Но если за два месяца не будут решены пять проблем, касающихся меморандума Россия — ООН, то договоренность будет прекращена, подчеркнули в дипломатическом ведомстве. Речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, реанимировании аммиакопровода "Тольятти — Одесса", разблокировании транспортной логистики и страхования и разморозке активов российских компаний.

https://ria.ru/20230522/zerno-1873315354.html

https://ria.ru/20230520/sdelka-1873094073.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, стамбул, турция, дмитрий патрушев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оон, россельхозбанк, зерновая сделка, экономика