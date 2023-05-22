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Источник заявил, что переговоры по зерновой сделке могут вскоре состояться - РИА Новости, 22.05.2023
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07:06 22.05.2023 (обновлено: 07:44 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/sdelka-1873311645.html
Источник заявил, что переговоры по зерновой сделке могут вскоре состояться
Источник заявил, что переговоры по зерновой сделке могут вскоре состояться - РИА Новости, 22.05.2023
Источник заявил, что переговоры по зерновой сделке могут вскоре состояться
Переговоры технических делегаций Турции, ООН, России и Украины по проблемным вопросам в зерновой сделке возможны в ближайшие дни в онлайн-формате, заявил РИА... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T07:06
2023-05-22T07:44
экономика
россия
турция
украина
фархан хак
владимир путин
россельхозбанк
оон
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АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Переговоры технических делегаций Турции, ООН, России и Украины по проблемным вопросам в зерновой сделке возможны в ближайшие дни в онлайн-формате, заявил РИА Новости информированный источник. Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что встреча по продуктовой сделке может пройти на следующей неделе.Договор, который 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Сделка действует до 17 июля включительно.Зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.В свою очередь, Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки.
https://ria.ru/20230519/sdelka-1872949569.html
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экономика, россия, турция, украина, фархан хак, владимир путин, россельхозбанк, оон, swift, зерновая сделка
Экономика, Россия, Турция, Украина, Фархан Хак, Владимир Путин, Россельхозбанк, ООН, SWIFT, Зерновая сделка
Источник заявил, что переговоры по зерновой сделке могут вскоре состояться

Переговоры техделегаций по проблемам зерновой сделки возможны в ближайшие дни

© AP Photo / Andrew KravchenkoЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Зерно. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Переговоры технических делегаций Турции, ООН, России и Украины по проблемным вопросам в зерновой сделке возможны в ближайшие дни в онлайн-формате, заявил РИА Новости информированный источник.
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что встреча по продуктовой сделке может пройти на следующей неделе.
«
"В ближайшие дни мы ожидаем продолжение переговоров технических делегаций, которые представят наработки своим властям", — уточнил собеседник агентства.
Договор, который 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
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Сделка действует до 17 июля включительно.
Зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
В свою очередь, Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки.
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ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаФархан ХакВладимир ПутинРоссельхозбанкООНSWIFTЗерновая сделка
 
 
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