Источник заявил, что переговоры по зерновой сделке могут вскоре состояться
Переговоры техделегаций по проблемам зерновой сделки возможны в ближайшие дни
© AP Photo / Andrew KravchenkoЗерно
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Зерно. Архивное фото
АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Переговоры технических делегаций Турции, ООН, России и Украины по проблемным вопросам в зерновой сделке возможны в ближайшие дни в онлайн-формате, заявил РИА Новости информированный источник.
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что встреча по продуктовой сделке может пройти на следующей неделе.
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"В ближайшие дни мы ожидаем продолжение переговоров технических делегаций, которые представят наработки своим властям", — уточнил собеседник агентства.
Договор, который 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Сделка действует до 17 июля включительно.
Зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
В свою очередь, Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки.