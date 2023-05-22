https://ria.ru/20230522/sapega-1873419324.html
Суд будет решать вопрос о передаче Сапеги России без ее участия
Суд будет решать вопрос о передаче Сапеги России без ее участия - РИА Новости, 22.05.2023
Суд будет решать вопрос о передаче Сапеги России без ее участия
Осужденная в Белоруссии Софья Сапега не будет участвовать в заседании суда, рассматривающего вопрос о ее передаче в Россию для дальнейшего отбытия наказания,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:17
2023-05-22T14:17
2023-05-22T14:17
белоруссия
россия
софия сапега
в мире
задержание основателя telegram-канала nexta
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Осужденная в Белоруссии Софья Сапега не будет участвовать в заседании суда, рассматривающего вопрос о ее передаче в Россию для дальнейшего отбытия наказания, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы. Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, осужденного на 8 лет колонии и сегодня заявившего, что его помиловали; девушку приговорили к 6 годам лишения свободы. "Процесс назначен на 24 мая, видеоконференцсвязь организована не будет", - сказали в пресс-службе. Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании, ей отказали - как пояснила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, из-за недостаточности критериев для такого решения. Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
https://ria.ru/20230417/sapega-1865793669.html
https://ria.ru/20230412/sapega-1864717595.html
https://ria.ru/20230412/sapega-1864716055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, софия сапега, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta
Белоруссия, Россия, София Сапега, В мире, Задержание основателя Telegram-канала Nexta
Суд будет решать вопрос о передаче Сапеги России без ее участия
Осужденная в Белоруссии Сапега не будет участвовать в заседании суда по своей экстрадиции
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Осужденная в Белоруссии Софья Сапега не будет участвовать в заседании суда, рассматривающего вопрос о ее передаче в Россию для дальнейшего отбытия наказания, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы.
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем
, осужденного на 8 лет колонии и сегодня заявившего, что его помиловали; девушку приговорили к 6 годам лишения свободы.
В Кремле не стали комментировать передачу Сапеги России
"Процесс назначен на 24 мая, видеоконференцсвязь организована не будет", - сказали в пресс-службе.
Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко
с просьбой о помиловании, ей отказали - как пояснила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс, из-за недостаточности критериев для такого решения.
В посольстве в Минске рассказали об экстрадиции Сапеги
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair
, летевшего из Афин
в Вильнюс
и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
Сапега не жалуется на здоровье и условия заключения, сообщил дипломат