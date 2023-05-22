Боррель призвал Сербию поддержать антироссийские санкции для евроинтеграции

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"Состоялся рабочий обед глав МИД балканских стран с министрами ЕС… Мы приветствуем смелый и стратегический выбор ряда этих государств, присоединившихся полностью к нашей внешней политике и санкциям. Мы также указали тем, кто еще не полностью привел свою политику в соответствие с политикой ЕС или не сделал этого вовсе, в частности Сербии, что поддержка тесных связей с Россией несовместима с процессом по вступлению в ЕС, а также наносит ущерб национальным интересам", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.