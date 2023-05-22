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Боррель призвал Сербию поддержать антироссийские санкции для евроинтеграции - РИА Новости, 22.05.2023
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19:35 22.05.2023 (обновлено: 19:36 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873489764.html
Боррель призвал Сербию поддержать антироссийские санкции для евроинтеграции
Боррель призвал Сербию поддержать антироссийские санкции для евроинтеграции - РИА Новости, 22.05.2023
Боррель призвал Сербию поддержать антироссийские санкции для евроинтеграции
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Сербия должна присоединиться к санкциям против России и прекратить тесные отношения с Москвой для... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T19:35
2023-05-22T19:36
в мире
сербия
россия
москва
жозеп боррель
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Сербия должна присоединиться к санкциям против России и прекратить тесные отношения с Москвой для продвижения в процессе вступления в ЕС.
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в мире, сербия, россия, москва, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Россия, Москва, Жозеп Боррель, Евросоюз, Санкции в отношении России
Боррель призвал Сербию поддержать антироссийские санкции для евроинтеграции

Боррель: Сербия должна поддержать санкции против России для вступления в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Сербия должна присоединиться к санкциям против России и прекратить тесные отношения с Москвой для продвижения в процессе вступления в ЕС.
«
"Состоялся рабочий обед глав МИД балканских стран с министрами ЕС… Мы приветствуем смелый и стратегический выбор ряда этих государств, присоединившихся полностью к нашей внешней политике и санкциям. Мы также указали тем, кто еще не полностью привел свою политику в соответствие с политикой ЕС или не сделал этого вовсе, в частности Сербии, что поддержка тесных связей с Россией несовместима с процессом по вступлению в ЕС, а также наносит ущерб национальным интересам", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Запад надоел требованием ввести санкции против России, заявил Вучич
20 апреля, 23:39
 
В миреСербияРоссияМоскваЖозеп БоррельЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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