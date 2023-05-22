https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873375672.html

Удушить санкциями Белоруссию и Россию не получилось, заявил Лукашенко

Удушить санкциями Белоруссию и Россию не получилось, заявил Лукашенко - РИА Новости, 22.05.2023

Удушить санкциями Белоруссию и Россию не получилось, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западным странам не удалось санкциями удушить Минск и Москву благодаря активизации белорусско-российского... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:57

2023-05-22T11:57

2023-05-22T12:24

экономика

белоруссия

россия

александр лукашенко

санкции в отношении россии

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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западным странам не удалось санкциями удушить Минск и Москву благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества. "Ясно, что удушить нас не получилось, ни Россию, ни тем более Беларусь. И это во многом благодаря нашей экономике, благодаря тому, что мы с Россией вместе взялись тянуть этот "воз", - заявил Лукашенко, принимая посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого с комплексным докладом по вопросам белорусско-российского сотрудничества. Слова главы государства приводит госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. Лукашенко напомнил, что белорусские предприятия при экспорте используют "российские направления по логистике - и порты, и железная дорога, и автомобильный транспорт". "Здесь какие проблемы?" – поинтересовался глава государства у посла. Он подчеркнул, что Крутой обязан "контролировать портовое хозяйство", которое Белоруссия развивает в России, узкие места в части железнодорожного сообщения, а также развитие автомобильных грузоперевозок. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Запад также ввел санкции на фоне российской военной спецоперации на Украине против Москвы и Минска. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению, взаимодействию в транспортно-логистической сфере.

https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859750648.html

https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, белоруссия, россия, александр лукашенко, санкции в отношении россии