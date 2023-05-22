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Удушить санкциями Белоруссию и Россию не получилось, заявил Лукашенко - РИА Новости, 22.05.2023
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11:57 22.05.2023 (обновлено: 12:24 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873375672.html
Удушить санкциями Белоруссию и Россию не получилось, заявил Лукашенко
Удушить санкциями Белоруссию и Россию не получилось, заявил Лукашенко - РИА Новости, 22.05.2023
Удушить санкциями Белоруссию и Россию не получилось, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западным странам не удалось санкциями удушить Минск и Москву благодаря активизации белорусско-российского... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:57
2023-05-22T12:24
экономика
белоруссия
россия
александр лукашенко
санкции в отношении россии
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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западным странам не удалось санкциями удушить Минск и Москву благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества. "Ясно, что удушить нас не получилось, ни Россию, ни тем более Беларусь. И это во многом благодаря нашей экономике, благодаря тому, что мы с Россией вместе взялись тянуть этот "воз", - заявил Лукашенко, принимая посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого с комплексным докладом по вопросам белорусско-российского сотрудничества. Слова главы государства приводит госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. Лукашенко напомнил, что белорусские предприятия при экспорте используют "российские направления по логистике - и порты, и железная дорога, и автомобильный транспорт". "Здесь какие проблемы?" – поинтересовался глава государства у посла. Он подчеркнул, что Крутой обязан "контролировать портовое хозяйство", которое Белоруссия развивает в России, узкие места в части железнодорожного сообщения, а также развитие автомобильных грузоперевозок. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Запад также ввел санкции на фоне российской военной спецоперации на Украине против Москвы и Минска. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению, взаимодействию в транспортно-логистической сфере.
https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859750648.html
https://ria.ru/20230406/politika-1863545306.html
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экономика, белоруссия, россия, александр лукашенко, санкции в отношении россии
Экономика, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Санкции в отношении России
Удушить санкциями Белоруссию и Россию не получилось, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что западные страны не смогли удушить санкциями Белоруссию и Россию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западным странам не удалось санкциями удушить Минск и Москву благодаря активизации белорусско-российского экономического сотрудничества.
"Ясно, что удушить нас не получилось, ни Россию, ни тем более Беларусь. И это во многом благодаря нашей экономике, благодаря тому, что мы с Россией вместе взялись тянуть этот "воз", - заявил Лукашенко, принимая посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого с комплексным докладом по вопросам белорусско-российского сотрудничества. Слова главы государства приводит госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций, заявил Лукашенко
22 марта, 12:51
Лукашенко напомнил, что белорусские предприятия при экспорте используют "российские направления по логистике - и порты, и железная дорога, и автомобильный транспорт". "Здесь какие проблемы?" – поинтересовался глава государства у посла.
Он подчеркнул, что Крутой обязан "контролировать портовое хозяйство", которое Белоруссия развивает в России, узкие места в части железнодорожного сообщения, а также развитие автомобильных грузоперевозок.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Запад также ввел санкции на фоне российской военной спецоперации на Украине против Москвы и Минска. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению, взаимодействию в транспортно-логистической сфере.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
"Мы не шантажируем". Лукашенко и Путин рассказали о будущем
6 апреля, 18:46
 
ЭкономикаБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоСанкции в отношении России
 
 
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