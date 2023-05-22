https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873373790.html

Новый пакет санкций против России согласуют к следующему саммиту ЕС в июне

Новый пакет санкций против России согласуют к следующему саммиту ЕС в июне - РИА Новости, 22.05.2023

Новый пакет санкций против России согласуют к следующему саммиту ЕС в июне

Новый, одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России должен быть согласован к саммиту ЕС в июне, сказала глава МИД Франции Катрин Колонна по приезде на... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:49

2023-05-22T11:49

2023-05-22T12:17

россия

евросоюз

катрин колонна

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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Новый, одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России должен быть согласован к саммиту ЕС в июне, сказала глава МИД Франции Катрин Колонна по приезде на Совет министров иностранных дел в Брюсселе.Как сообщил журналистам накануне встречи высокопоставленный европейский источник, обсуждение 11-го пакета ограничений против России все еще продолжается на уровне постпредов европейских стран, поэтому его окончательное принятие на министерской встрече вряд ли возможно. Пока окончательное соглашение по новым рестрикциям не достигнуто, но, по его словам, "внутри ЕС нет серьезных разногласий по 11-му пакету санкций против России и по военной помощи Украине".Ожидается, что новый пакет санкций включит новые ограничения на экспорт в РФ и на транзит товаров, идущих из ЕС в третьи страны через Россию. Кроме того, в союзе планируют включать в санкции компании из третьих стран, заподозренные в обходе европейских ограничений.Пакет также предусматривает новые списки персональных санкций, которые заключаются в заморозке активов на европейской территории и запрете для фигурантов на поездки в страны Евросоюза.При этом атомный сектор России и ограничения на торговлю российскими алмазами в эти санкции, скорее всего, не войдут.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230522/rosselkhozbank-1873300740.html

https://ria.ru/20230520/sanktsii-1873141095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, катрин колонна, мид франции‎, санкции в отношении россии, санкции, в мире, франция