https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873373790.html
Новый пакет санкций против России согласуют к следующему саммиту ЕС в июне
Новый пакет санкций против России согласуют к следующему саммиту ЕС в июне - РИА Новости, 22.05.2023
Новый пакет санкций против России согласуют к следующему саммиту ЕС в июне
Новый, одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России должен быть согласован к саммиту ЕС в июне, сказала глава МИД Франции Катрин Колонна по приезде на... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:49
2023-05-22T11:49
2023-05-22T12:17
россия
евросоюз
катрин колонна
мид франции
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санкции
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БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Новый, одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России должен быть согласован к саммиту ЕС в июне, сказала глава МИД Франции Катрин Колонна по приезде на Совет министров иностранных дел в Брюсселе.Как сообщил журналистам накануне встречи высокопоставленный европейский источник, обсуждение 11-го пакета ограничений против России все еще продолжается на уровне постпредов европейских стран, поэтому его окончательное принятие на министерской встрече вряд ли возможно. Пока окончательное соглашение по новым рестрикциям не достигнуто, но, по его словам, "внутри ЕС нет серьезных разногласий по 11-му пакету санкций против России и по военной помощи Украине".Ожидается, что новый пакет санкций включит новые ограничения на экспорт в РФ и на транзит товаров, идущих из ЕС в третьи страны через Россию. Кроме того, в союзе планируют включать в санкции компании из третьих стран, заподозренные в обходе европейских ограничений.Пакет также предусматривает новые списки персональных санкций, которые заключаются в заморозке активов на европейской территории и запрете для фигурантов на поездки в страны Евросоюза.При этом атомный сектор России и ограничения на торговлю российскими алмазами в эти санкции, скорее всего, не войдут.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230522/rosselkhozbank-1873300740.html
https://ria.ru/20230520/sanktsii-1873141095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, катрин колонна, мид франции, санкции в отношении россии, санкции, в мире, франция
Россия, Евросоюз, Катрин Колонна, МИД Франции, Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Франция
Новый пакет санкций против России согласуют к следующему саммиту ЕС в июне
Глава МИД Франции Колонна: санкции против России согласуют к следующему саммиту ЕС в июне
БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Новый, одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России должен быть согласован к саммиту ЕС в июне, сказала глава МИД Франции Катрин Колонна по приезде на Совет министров иностранных дел в Брюсселе.
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"Мы все еще его обсуждаем, в особенности, в том, что касается технических и юридических моментов. Он вновь будет рассмотрен постоянными представителями в среду на этой неделе. Мы рассчитываем финализировать его как можно скорее, до конца июня – до саммита ЕС", - сказала Колонна.
Как сообщил журналистам накануне встречи высокопоставленный европейский источник, обсуждение 11-го пакета ограничений против России все еще продолжается на уровне постпредов европейских стран, поэтому его окончательное принятие на министерской встрече вряд ли возможно. Пока окончательное соглашение по новым рестрикциям не достигнуто, но, по его словам, "внутри ЕС нет серьезных разногласий по 11-му пакету санкций против России и по военной помощи Украине".
Ожидается, что новый пакет санкций включит новые ограничения на экспорт в РФ и на транзит товаров, идущих из ЕС в третьи страны через Россию. Кроме того, в союзе планируют включать в санкции компании из третьих стран, заподозренные в обходе европейских ограничений.
Пакет также предусматривает новые списки персональных санкций, которые заключаются в заморозке активов на европейской территории и запрете для фигурантов на поездки в страны Евросоюза.
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При этом атомный сектор России и ограничения на торговлю российскими алмазами в эти санкции, скорее всего, не войдут.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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