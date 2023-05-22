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Президент Бразилии не поприветствовал Зеленского на саммите G7, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2023
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15:18 22.05.2023 (обновлено: 16:44 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/sammit-1873434772.html
Президент Бразилии не поприветствовал Зеленского на саммите G7, пишут СМИ
Президент Бразилии не поприветствовал Зеленского на саммите G7, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2023
Президент Бразилии не поприветствовал Зеленского на саммите G7, пишут СМИ
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время одной из встреч на саммите G7 в Хиросиме не подошел поприветствовать Владимира Зеленского, пишет газета La РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:18
2023-05-22T16:44
в мире
бразилия
украина
хиросима (префектура)
владимир зеленский
луис инасиу лула да силва
эммануэль макрон
большая двадцатка
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время одной из встреч на саммите G7 в Хиросиме не подошел поприветствовать Владимира Зеленского, пишет газета La Razon. Как уточнило издание, бразильский лидер продолжил сидеть за столом, изучая бумаги и не поднимая глаз. При этом ранее сам Лула да Силва заявил, что президент Украины не пришел на заранее запланированную с ним встречу в Хиросиме. До этого газета Financial Times сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон уговаривал коллегу из Бразилии встретиться с Зеленским на саммите. Саммит G7 проходил с 19 по 21 мая.
https://ria.ru/20230522/oon-1873307033.html
бразилия
украина
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в мире, бразилия, украина, хиросима (префектура), владимир зеленский, луис инасиу лула да силва, эммануэль макрон, большая двадцатка, g7
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Президент Бразилии не поприветствовал Зеленского на саммите G7, пишут СМИ

La Razon: президент Бразилии Лула да Силва не поприветствовал Зеленского на саммите G7

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время одной из встреч на саммите G7 в Хиросиме не подошел поприветствовать Владимира Зеленского, пишет газета La Razon.
«
"На одной из встреч, в которой участвовал Зеленский, прибывшие лидеры приветствовали его. Лула не только не подошел поприветствовать Зеленского, но и выглядел скрытным, видно, что ему даже немного не по себе от того, что он находится в одном помещении с ним", — говорится в статье.
Как уточнило издание, бразильский лидер продолжил сидеть за столом, изучая бумаги и не поднимая глаз.
При этом ранее сам Лула да Силва заявил, что президент Украины не пришел на заранее запланированную с ним встречу в Хиросиме. До этого газета Financial Times сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон уговаривал коллегу из Бразилии встретиться с Зеленским на саммите.
Саммит G7 проходил с 19 по 21 мая.
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В миреБразилияУкраинаХиросима (префектура)Владимир ЗеленскийЛуис Инасиу Лула да СилваЭммануэль МакронБольшая двадцаткаG7
 
 
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