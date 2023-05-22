Президент Бразилии не поприветствовал Зеленского на саммите G7, пишут СМИ
La Razon: президент Бразилии Лула да Силва не поприветствовал Зеленского на саммите G7
© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время одной из встреч на саммите G7 в Хиросиме не подошел поприветствовать Владимира Зеленского, пишет газета La Razon.
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"На одной из встреч, в которой участвовал Зеленский, прибывшие лидеры приветствовали его. Лула не только не подошел поприветствовать Зеленского, но и выглядел скрытным, видно, что ему даже немного не по себе от того, что он находится в одном помещении с ним", — говорится в статье.
Как уточнило издание, бразильский лидер продолжил сидеть за столом, изучая бумаги и не поднимая глаз.
При этом ранее сам Лула да Силва заявил, что президент Украины не пришел на заранее запланированную с ним встречу в Хиросиме. До этого газета Financial Times сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон уговаривал коллегу из Бразилии встретиться с Зеленским на саммите.
Саммит G7 проходил с 19 по 21 мая.