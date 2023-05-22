https://ria.ru/20230522/sammit-1873434772.html

Президент Бразилии не поприветствовал Зеленского на саммите G7, пишут СМИ

Президент Бразилии не поприветствовал Зеленского на саммите G7, пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2023

Президент Бразилии не поприветствовал Зеленского на саммите G7, пишут СМИ

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время одной из встреч на саммите G7 в Хиросиме не подошел поприветствовать Владимира Зеленского, пишет газета La РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:18

2023-05-22T15:18

2023-05-22T16:44

в мире

бразилия

украина

хиросима (префектура)

владимир зеленский

луис инасиу лула да силва

эммануэль макрон

большая двадцатка

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время одной из встреч на саммите G7 в Хиросиме не подошел поприветствовать Владимира Зеленского, пишет газета La Razon. Как уточнило издание, бразильский лидер продолжил сидеть за столом, изучая бумаги и не поднимая глаз. При этом ранее сам Лула да Силва заявил, что президент Украины не пришел на заранее запланированную с ним встречу в Хиросиме. До этого газета Financial Times сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон уговаривал коллегу из Бразилии встретиться с Зеленским на саммите. Саммит G7 проходил с 19 по 21 мая.

https://ria.ru/20230522/oon-1873307033.html

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украина

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Екатерина Зайцева

в мире, бразилия, украина, хиросима (префектура), владимир зеленский, луис инасиу лула да силва, эммануэль макрон, большая двадцатка, g7