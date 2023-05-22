https://ria.ru/20230522/sad-1873492443.html
Югра передает Италии "Сад дружбы"
Югра передает Италии "Сад дружбы" - РИА Новости, 22.05.2023
Югра передает Италии "Сад дружбы"
В Ханты-Мансийске прошел телемост, в рамках которого эстафета высадки "Сада дружбы" была передана Италии. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T19:55
2023-05-22T19:55
2023-05-22T19:55
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
югра
италия
ханты-мансийск
наталья комарова
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В Ханты-Мансийске прошел телемост, в рамках которого эстафета высадки "Сада дружбы" была передана Италии."В прошлом году губернатор Югры Наталья Комарова передавала эстафету "Сада дружбы" Монголии. Сегодня у нас в рамках открытия акции состоялся телемост с Монголией, и в его рамках эстафету высадки получила Италия", - рассказала РИА Новости начальник отдела формирования экологической культуры службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры Мария Филиппова.Передача экологической эстафеты состоялась в рамках юбилейной XX Международной экологической акции "Спасти и сохранить", которая посвящена теме "Югра – территория экологического благополучия". В церемонии открытия приняла участие губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова."Спасти и сохранить" - масштабный проект, который реализуется в регионе с 2003 года. Акция проходит при поддержке Международной организации северных регионов "Северный Форум" и Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В этом году акция будет проходить с 22 мая по 22 ноября. За 20 лет проект объединил свыше 6 миллионов активных и неравнодушных человек со всего мира. Ежегодно к нему присоединяются представители регионов России и стран мира."Осенью в рамках акции у нас впервые пройдет форум Уральского Федерального округа по проблемам бездомных животных", - рассказала Филиппова.Также впервые пройдет конкурс на соискание премии имени Геннадия Бухтина (председателя оргкомитета Акции с 2010 по 2020 годы), цель которого – повышение престижа и развитие гражданских инициатив в сфере охраны окружающей среды ХМАО.Особое внимание организаторы традиционно уделили детям.Югра станет площадкой проведения 59 основных мероприятий международного, межрегионального и окружного уровня, что позволит принять стратегические управленческие решения в области обеспечения экологической безопасности региона. Итоги акции "Спасти и сохранить" будут подведены в ноябре 2023 года.
https://ria.ru/20230425/torgovlya-1867626821.html
https://ria.ru/20230504/kontrakty-1869608260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, югра, италия, ханты-мансийск, наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, Италия, Ханты-Мансийск, Наталья Комарова
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В Ханты-Мансийске прошел телемост, в рамках которого эстафета высадки "Сада дружбы" была передана Италии.
"В прошлом году губернатор Югры Наталья Комарова
передавала эстафету "Сада дружбы" Монголии
. Сегодня у нас в рамках открытия акции состоялся телемост с Монголией, и в его рамках эстафету высадки получила Италия", - рассказала РИА Новости начальник отдела формирования экологической культуры службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры Мария Филиппова.
Передача экологической эстафеты состоялась в рамках юбилейной XX Международной экологической акции "Спасти и сохранить", которая посвящена теме "Югра – территория экологического благополучия"
. В церемонии открытия приняла участие губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова.
«
"Также сегодня при участии губернатора была запущена "Зеленая волна" - массовая акция с участием жителей Ханты-Мансийска, а в муниципальных образованиях прошли мероприятия по уборке мусора, посадке деревьев, тематические уроки в школах, круглые столы", - сообщила Мария Филиппова.
"Спасти и сохранить" - масштабный проект, который реализуется в регионе с 2003 года. Акция проходит при поддержке Международной организации северных регионов "Северный Форум" и Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
. В этом году акция будет проходить с 22 мая по 22 ноября. За 20 лет проект объединил свыше 6 миллионов активных и неравнодушных человек со всего мира. Ежегодно к нему присоединяются представители регионов России
и стран мира.
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"Осенью в рамках акции у нас впервые пройдет форум Уральского Федерального округа по проблемам бездомных животных", - рассказала Филиппова.
Также впервые пройдет конкурс на соискание премии имени Геннадия Бухтина (председателя оргкомитета Акции с 2010 по 2020 годы), цель которого – повышение престижа и развитие гражданских инициатив в сфере охраны окружающей среды ХМАО.
Особое внимание организаторы традиционно уделили детям.
«
"Пройдет наш традиционный проект "Красная книга глазами детей. Состоится и конкурс детского творчества "Мы в ответе за тех, кого приручили". Дети расскажут о своих питомцах, об ответственном отношении к ним", - рассказала Филиппова.
Югра станет площадкой проведения 59 основных мероприятий международного, межрегионального и окружного уровня, что позволит принять стратегические управленческие решения в области обеспечения экологической безопасности региона. Итоги акции "Спасти и сохранить" будут подведены в ноябре 2023 года.
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