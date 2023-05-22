https://ria.ru/20230522/sad-1873492443.html

Югра передает Италии "Сад дружбы"

Югра передает Италии "Сад дружбы" - РИА Новости, 22.05.2023

Югра передает Италии "Сад дружбы"

В Ханты-Мансийске прошел телемост, в рамках которого эстафета высадки "Сада дружбы" была передана Италии. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T19:55

2023-05-22T19:55

2023-05-22T19:55

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

югра

италия

ханты-мансийск

наталья комарова

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В Ханты-Мансийске прошел телемост, в рамках которого эстафета высадки "Сада дружбы" была передана Италии."В прошлом году губернатор Югры Наталья Комарова передавала эстафету "Сада дружбы" Монголии. Сегодня у нас в рамках открытия акции состоялся телемост с Монголией, и в его рамках эстафету высадки получила Италия", - рассказала РИА Новости начальник отдела формирования экологической культуры службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры Мария Филиппова.Передача экологической эстафеты состоялась в рамках юбилейной XX Международной экологической акции "Спасти и сохранить", которая посвящена теме "Югра – территория экологического благополучия". В церемонии открытия приняла участие губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова."Спасти и сохранить" - масштабный проект, который реализуется в регионе с 2003 года. Акция проходит при поддержке Международной организации северных регионов "Северный Форум" и Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. В этом году акция будет проходить с 22 мая по 22 ноября. За 20 лет проект объединил свыше 6 миллионов активных и неравнодушных человек со всего мира. Ежегодно к нему присоединяются представители регионов России и стран мира."Осенью в рамках акции у нас впервые пройдет форум Уральского Федерального округа по проблемам бездомных животных", - рассказала Филиппова.Также впервые пройдет конкурс на соискание премии имени Геннадия Бухтина (председателя оргкомитета Акции с 2010 по 2020 годы), цель которого – повышение престижа и развитие гражданских инициатив в сфере охраны окружающей среды ХМАО.Особое внимание организаторы традиционно уделили детям.Югра станет площадкой проведения 59 основных мероприятий международного, межрегионального и окружного уровня, что позволит принять стратегические управленческие решения в области обеспечения экологической безопасности региона. Итоги акции "Спасти и сохранить" будут подведены в ноябре 2023 года.

https://ria.ru/20230425/torgovlya-1867626821.html

https://ria.ru/20230504/kontrakty-1869608260.html

ханты-мансийский автономный округ

италия

ханты-мансийск

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Алёна Пава

ханты-мансийский автономный округ, югра, италия, ханты-мансийск, наталья комарова