https://ria.ru/20230522/rzhd-1873464061.html
Суд взыскал с Siemens неустойку за неисполнение договора с РЖД
Суд взыскал с Siemens неустойку за неисполнение договора с РЖД - РИА Новости, 22.05.2023
Суд взыскал с Siemens неустойку за неисполнение договора с РЖД
Арбитражный суд Москвы по заявлению ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) взыскал с Siemens Mobility судебную неустойку в размере более 6 миллионов рублей за... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:27
2023-05-22T17:27
2023-05-22T17:27
экономика
москва
ржд
siemens
россия
сапсан
происшествия
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) взыскал с Siemens Mobility судебную неустойку в размере более 6 миллионов рублей за каждый день неисполнения решения суда, которым был признан незаконным отказ дочерней структуры немецкого концерна Siemens от исполнения договора на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан" и которым ответчика обязали исполнять этот договор от 7 июня 2019 года. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд удовлетворил заявление истца частично – РЖД просили взыскать астрент в размере около 30 миллионов рублей в день. В апреле, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Siemens Mobility, это февральское решение арбитражного суда Москвы вступило в законную силу. Как пояснил представитель истца в понедельник, ходатайство о присуждении астрента заявлено, чтобы понудить ответчика исполнить судебный акт в части продолжения исполнения договора. Ответчик заявил, что астрент – институт российского права, а договор регулируется немецким, поэтому истцу следует отказать. Кроме того, по словам ответчика, астрент присуждается, когда решение в принципе исполнимо, в данном же случае сотрудники Siemens не могут его исполнять под страхом уголовной ответственности. Наконец, представитель немецкой компании обратил внимание суда на то, что под видом неустойки фактически заявлены убытки, а также на ее чрезмерный размер. Как отметил ответчик, в случае ее присуждения истец через год получит сумму, равную прибыли за 2021 год. Соглашение на закупку и техническое обслуживание новых "Сапсанов" РЖД заключили в июне 2019 года. Siemens Mobility и АО "Группа "Синара" обязались поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года. Общая стоимость контракта на поставку – 513,5 миллиона евро, говорилось в сообщении РЖД. Кроме того, Siemens взял на себя техобслуживание и ремонт подвижного состава в течение всего срока его службы (30 лет). Стоимость допсоглашения на техническое обслуживание составила еще 583,1 миллиона евро. Но в октябре Siemens Mobility направила в адрес РЖД уведомление о расторжении договора "по причине введенных санкций в отношении российских юридических лиц", как говорится в решении суда. Суд, удовлетворяя иск РЖД, указал, что "санкционное законодательство США и ЕС противоречит публичному порядку, а как следствие не должно применяться на территории РФ", следовательно, ответчик не имел права расторгнуть договор в одностороннем порядке. Кроме того, суд отметил, что ограничительные меры, согласно разъяснениям самого ЕС, "не подлежат применению к уже имевшим место и исполнявшимся договорам".
https://ria.ru/20230516/sapsan-1872185744.html
https://ria.ru/20230406/rzhd-1863500268.html
https://ria.ru/20230503/terminal-1869430771.html
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экономика, москва, ржд, siemens, россия, сапсан, происшествия
Экономика, Москва, РЖД, Siemens, Россия, Сапсан, Происшествия
Суд взыскал с Siemens неустойку за неисполнение договора с РЖД
Суд взыскал с Siemens шесть миллионов рублей в день за неисполнение договора с РЖД
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) взыскал с Siemens Mobility судебную неустойку в размере более 6 миллионов рублей за каждый день неисполнения решения суда, которым был признан незаконным отказ дочерней структуры немецкого концерна Siemens от исполнения договора на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан" и которым ответчика обязали исполнять этот договор от 7 июня 2019 года.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд удовлетворил заявление истца частично – РЖД просили взыскать астрент в размере около 30 миллионов рублей в день.
Суд обязал Siemens исполнять контракт с РЖД на ремонт "Сапсанов"
В апреле, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд
отклонил жалобу Siemens Mobility, это февральское решение арбитражного суда Москвы вступило в законную силу. Как пояснил представитель истца в понедельник, ходатайство о присуждении астрента заявлено, чтобы понудить ответчика исполнить судебный акт в части продолжения исполнения договора.
Ответчик заявил, что астрент – институт российского права, а договор регулируется немецким, поэтому истцу следует отказать. Кроме того, по словам ответчика, астрент присуждается, когда решение в принципе исполнимо, в данном же случае сотрудники Siemens не могут его исполнять под страхом уголовной ответственности. Наконец, представитель немецкой компании обратил внимание суда на то, что под видом неустойки фактически заявлены убытки, а также на ее чрезмерный размер. Как отметил ответчик, в случае ее присуждения истец через год получит сумму, равную прибыли за 2021 год.
Соглашение на закупку и техническое обслуживание новых "Сапсанов" РЖД заключили в июне 2019 года. Siemens Mobility и АО "Группа "Синара" обязались поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года. Общая стоимость контракта на поставку – 513,5 миллиона евро, говорилось в сообщении РЖД. Кроме того, Siemens взял на себя техобслуживание и ремонт подвижного состава в течение всего срока его службы (30 лет). Стоимость допсоглашения на техническое обслуживание составила еще 583,1 миллиона евро.
Суд запретил Siemens судиться с РЖД в Берлине из-за сортировочной горки
Но в октябре Siemens Mobility направила в адрес РЖД уведомление о расторжении договора "по причине введенных санкций в отношении российских юридических лиц", как говорится в решении суда.
Суд, удовлетворяя иск РЖД, указал, что "санкционное законодательство США
и ЕС
противоречит публичному порядку, а как следствие не должно применяться на территории РФ", следовательно, ответчик не имел права расторгнуть договор в одностороннем порядке. Кроме того, суд отметил, что ограничительные меры, согласно разъяснениям самого ЕС, "не подлежат применению к уже имевшим место и исполнявшимся договорам".
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