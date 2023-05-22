https://ria.ru/20230522/rzhd-1873464061.html

Суд взыскал с Siemens неустойку за неисполнение договора с РЖД

Суд взыскал с Siemens неустойку за неисполнение договора с РЖД - РИА Новости, 22.05.2023

Суд взыскал с Siemens неустойку за неисполнение договора с РЖД

Арбитражный суд Москвы по заявлению ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) взыскал с Siemens Mobility судебную неустойку в размере более 6 миллионов рублей за... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:27

2023-05-22T17:27

2023-05-22T17:27

экономика

москва

ржд

siemens

россия

сапсан

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) взыскал с Siemens Mobility судебную неустойку в размере более 6 миллионов рублей за каждый день неисполнения решения суда, которым был признан незаконным отказ дочерней структуры немецкого концерна Siemens от исполнения договора на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан" и которым ответчика обязали исполнять этот договор от 7 июня 2019 года. Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд удовлетворил заявление истца частично – РЖД просили взыскать астрент в размере около 30 миллионов рублей в день. В апреле, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Siemens Mobility, это февральское решение арбитражного суда Москвы вступило в законную силу. Как пояснил представитель истца в понедельник, ходатайство о присуждении астрента заявлено, чтобы понудить ответчика исполнить судебный акт в части продолжения исполнения договора. Ответчик заявил, что астрент – институт российского права, а договор регулируется немецким, поэтому истцу следует отказать. Кроме того, по словам ответчика, астрент присуждается, когда решение в принципе исполнимо, в данном же случае сотрудники Siemens не могут его исполнять под страхом уголовной ответственности. Наконец, представитель немецкой компании обратил внимание суда на то, что под видом неустойки фактически заявлены убытки, а также на ее чрезмерный размер. Как отметил ответчик, в случае ее присуждения истец через год получит сумму, равную прибыли за 2021 год. Соглашение на закупку и техническое обслуживание новых "Сапсанов" РЖД заключили в июне 2019 года. Siemens Mobility и АО "Группа "Синара" обязались поставить 13 десятивагонных составов с сентября 2022 по июль 2023 года. Общая стоимость контракта на поставку – 513,5 миллиона евро, говорилось в сообщении РЖД. Кроме того, Siemens взял на себя техобслуживание и ремонт подвижного состава в течение всего срока его службы (30 лет). Стоимость допсоглашения на техническое обслуживание составила еще 583,1 миллиона евро. Но в октябре Siemens Mobility направила в адрес РЖД уведомление о расторжении договора "по причине введенных санкций в отношении российских юридических лиц", как говорится в решении суда. Суд, удовлетворяя иск РЖД, указал, что "санкционное законодательство США и ЕС противоречит публичному порядку, а как следствие не должно применяться на территории РФ", следовательно, ответчик не имел права расторгнуть договор в одностороннем порядке. Кроме того, суд отметил, что ограничительные меры, согласно разъяснениям самого ЕС, "не подлежат применению к уже имевшим место и исполнявшимся договорам".

https://ria.ru/20230516/sapsan-1872185744.html

https://ria.ru/20230406/rzhd-1863500268.html

https://ria.ru/20230503/terminal-1869430771.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, москва, ржд, siemens, россия, сапсан, происшествия