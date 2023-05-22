https://ria.ru/20230522/rossiya-1873455448.html
Эксперт раскрыл последствия введения в России шестидневной рабочей недели
Эксперт раскрыл последствия введения в России шестидневной рабочей недели - РИА Новости, 22.05.2023
Эксперт раскрыл последствия введения в России шестидневной рабочей недели
Вопрос введения в России шестидневной рабочей недели должен быть тщательно просчитан и проанализирован со всех сторон, пока ясно, что он ляжет бременем на... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:47
2023-05-22T16:47
2023-05-22T16:47
россия
общество
работа
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вопрос введения в России шестидневной рабочей недели должен быть тщательно просчитан и проанализирован со всех сторон, пока ясно, что он ляжет бременем на работодателей и может даже вызвать рост числа разводов, заявил РИА Новости омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. Ранее в понедельник "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" направила главе Минтруда Антону Котякову предложение ввести шестидневную рабочую неделю, что, по мнению объединения, повысит прочность экономики в условиях санкций. "Любое предложение можно рассматривать всерьез, когда оно экономически обосновано. На сегодняшний день инициаторы предложения привели словесные доводы, при этом не предоставив никаких экономических расчетов производительности труда и финансовой нагрузки на работодателей в связи с увеличением рабочего времени", - сказал он. Увеличение рабочего времени, по его словам, ляжет бременем на работодателей. "И если государственные учреждения, возможно, смогут справится с финансовыми нагрузками, то представители бизнеса - далеко не все", - заметил эксперт. "Надежда на увеличение зарплаты в связи с ростом рабочего времени может не оправдаться. Причина проста - увеличение времени работы не равно увеличению прибыли компании, а значит, не будет средств на увеличение оплаты труда работникам", - подчеркнул он. У шестидневной рабочей недели есть, по мнению Порочкина, и социальная сторона: подавляющему числу работников такие меры крайне не понравятся. "Дело даже не в их желании, а в уменьшении времени отдыха. Ведь не секрет, что для большинства соотечественников выходные - это время для отдыха с семьей. Такой фактор может спровоцировать рост числа разводов и обострить без того острую демографическую проблему в стране", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20230522/rabota-1873423442.html
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россия, общество, работа
Эксперт раскрыл последствия введения в России шестидневной рабочей недели
Эксперт Порочкин: введение в России шестидневной рабочей недели увеличит число разводов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вопрос введения в России шестидневной рабочей недели должен быть тщательно просчитан и проанализирован со всех сторон, пока ясно, что он ляжет бременем на работодателей и может даже вызвать рост числа разводов, заявил РИА Новости омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.
Ранее в понедельник "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" направила главе Минтруда Антону Котякову
предложение ввести шестидневную рабочую неделю, что, по мнению объединения, повысит прочность экономики в условиях санкций.
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"Любое предложение можно рассматривать всерьез, когда оно экономически обосновано. На сегодняшний день инициаторы предложения привели словесные доводы, при этом не предоставив никаких экономических расчетов производительности труда и финансовой нагрузки на работодателей в связи с увеличением рабочего времени", - сказал он.
Увеличение рабочего времени, по его словам, ляжет бременем на работодателей. "И если государственные учреждения, возможно, смогут справится с финансовыми нагрузками, то представители бизнеса - далеко не все", - заметил эксперт.
"Надежда на увеличение зарплаты в связи с ростом рабочего времени может не оправдаться. Причина проста - увеличение времени работы не равно увеличению прибыли компании, а значит, не будет средств на увеличение оплаты труда работникам", - подчеркнул он.
У шестидневной рабочей недели есть, по мнению Порочкина, и социальная сторона: подавляющему числу работников такие меры крайне не понравятся.
"Дело даже не в их желании, а в уменьшении времени отдыха. Ведь не секрет, что для большинства соотечественников выходные - это время для отдыха с семьей. Такой фактор может спровоцировать рост числа разводов и обострить без того острую демографическую проблему в стране", - заключил эксперт.
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