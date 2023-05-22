https://ria.ru/20230522/rossiya-1873455448.html

Эксперт раскрыл последствия введения в России шестидневной рабочей недели

Эксперт раскрыл последствия введения в России шестидневной рабочей недели - РИА Новости, 22.05.2023

Эксперт раскрыл последствия введения в России шестидневной рабочей недели

Вопрос введения в России шестидневной рабочей недели должен быть тщательно просчитан и проанализирован со всех сторон, пока ясно, что он ляжет бременем на... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:47

2023-05-22T16:47

2023-05-22T16:47

россия

общество

работа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856817054_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_23e9f72416603d42b69f8bc067e33b1a.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Вопрос введения в России шестидневной рабочей недели должен быть тщательно просчитан и проанализирован со всех сторон, пока ясно, что он ляжет бременем на работодателей и может даже вызвать рост числа разводов, заявил РИА Новости омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. Ранее в понедельник "Известия" сообщили, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" направила главе Минтруда Антону Котякову предложение ввести шестидневную рабочую неделю, что, по мнению объединения, повысит прочность экономики в условиях санкций. "Любое предложение можно рассматривать всерьез, когда оно экономически обосновано. На сегодняшний день инициаторы предложения привели словесные доводы, при этом не предоставив никаких экономических расчетов производительности труда и финансовой нагрузки на работодателей в связи с увеличением рабочего времени", - сказал он. Увеличение рабочего времени, по его словам, ляжет бременем на работодателей. "И если государственные учреждения, возможно, смогут справится с финансовыми нагрузками, то представители бизнеса - далеко не все", - заметил эксперт. "Надежда на увеличение зарплаты в связи с ростом рабочего времени может не оправдаться. Причина проста - увеличение времени работы не равно увеличению прибыли компании, а значит, не будет средств на увеличение оплаты труда работникам", - подчеркнул он. У шестидневной рабочей недели есть, по мнению Порочкина, и социальная сторона: подавляющему числу работников такие меры крайне не понравятся. "Дело даже не в их желании, а в уменьшении времени отдыха. Ведь не секрет, что для большинства соотечественников выходные - это время для отдыха с семьей. Такой фактор может спровоцировать рост числа разводов и обострить без того острую демографическую проблему в стране", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20230522/rabota-1873423442.html

https://ria.ru/20230522/nedelya-1873417465.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, работа