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Рейс Сургут — Москва совершил экстренную посадку в Перми

Рейс Сургут — Москва совершил экстренную посадку в Перми - РИА Новости, 22.05.2023

Рейс Сургут — Москва совершил экстренную посадку в Перми

Пассажирский самолет Сургут — Москва совершил внеплановую посадку в аэропорту Перми, так как одному из пассажиров стало плохо, человеку оказывается медпомощь,... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:53

2023-05-22T17:53

2023-05-22T22:35

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ПЕРМЬ, 22 мая — РИА Новости. Пассажирский самолет Сургут — Москва совершил внеплановую посадку в аэропорту Перми, так как одному из пассажиров стало плохо, человеку оказывается медпомощь, сообщила пресс-служба пермского аэропорта."Самолет из Сургута в Москву экстренно приземлился в Перми. На борту во время полета стало плохо пассажиру", — говорится в сообщении.Самолет, следовавший рейсом UT 296 авиакомпании UTair, произвел незапланированную посадку в 19:35 (17:35 мск). "На данный момент пассажиру оказывается первая медицинская помощь", — заявили в аэропорту, добавив, что о времени вылета рейса в Москву будет объявлено дополнительно.

https://ria.ru/20221107/samolet-1829822006.html

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пермь, россия, москва, сургут, ютэйр, новости - туризм