https://ria.ru/20230522/reys-1873472097.html
Рейс Сургут — Москва совершил экстренную посадку в Перми
Рейс Сургут — Москва совершил экстренную посадку в Перми - РИА Новости, 22.05.2023
Рейс Сургут — Москва совершил экстренную посадку в Перми
Пассажирский самолет Сургут — Москва совершил внеплановую посадку в аэропорту Перми, так как одному из пассажиров стало плохо, человеку оказывается медпомощь,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:53
2023-05-22T17:53
2023-05-22T22:35
пермь
россия
туризм
москва
сургут
ютэйр
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
ПЕРМЬ, 22 мая — РИА Новости. Пассажирский самолет Сургут — Москва совершил внеплановую посадку в аэропорту Перми, так как одному из пассажиров стало плохо, человеку оказывается медпомощь, сообщила пресс-служба пермского аэропорта."Самолет из Сургута в Москву экстренно приземлился в Перми. На борту во время полета стало плохо пассажиру", — говорится в сообщении.Самолет, следовавший рейсом UT 296 авиакомпании UTair, произвел незапланированную посадку в 19:35 (17:35 мск). "На данный момент пассажиру оказывается первая медицинская помощь", — заявили в аэропорту, добавив, что о времени вылета рейса в Москву будет объявлено дополнительно.
https://ria.ru/20221107/samolet-1829822006.html
пермь
россия
москва
сургут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермь, россия, москва, сургут, ютэйр, новости - туризм
Пермь, Россия, Туризм, Москва, Сургут, ЮТэйр, Новости - Туризм
Рейс Сургут — Москва совершил экстренную посадку в Перми
Рейс Сургут — Москва экстренно приземлился в Перми из-за плохого самочувствия пассажира