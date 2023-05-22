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Рейс Сургут — Москва совершил экстренную посадку в Перми - РИА Новости, 22.05.2023
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Туризм
 
17:53 22.05.2023 (обновлено: 22:35 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/reys-1873472097.html
Рейс Сургут — Москва совершил экстренную посадку в Перми
Рейс Сургут — Москва совершил экстренную посадку в Перми - РИА Новости, 22.05.2023
Рейс Сургут — Москва совершил экстренную посадку в Перми
Пассажирский самолет Сургут — Москва совершил внеплановую посадку в аэропорту Перми, так как одному из пассажиров стало плохо, человеку оказывается медпомощь,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:53
2023-05-22T22:35
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ПЕРМЬ, 22 мая — РИА Новости. Пассажирский самолет Сургут — Москва совершил внеплановую посадку в аэропорту Перми, так как одному из пассажиров стало плохо, человеку оказывается медпомощь, сообщила пресс-служба пермского аэропорта."Самолет из Сургута в Москву экстренно приземлился в Перми. На борту во время полета стало плохо пассажиру", — говорится в сообщении.Самолет, следовавший рейсом UT 296 авиакомпании UTair, произвел незапланированную посадку в 19:35 (17:35 мск). "На данный момент пассажиру оказывается первая медицинская помощь", — заявили в аэропорту, добавив, что о времени вылета рейса в Москву будет объявлено дополнительно.
https://ria.ru/20221107/samolet-1829822006.html
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Пермь, Россия, Туризм, Москва, Сургут, ЮТэйр, Новости - Туризм
Рейс Сургут — Москва совершил экстренную посадку в Перми

Рейс Сургут — Москва экстренно приземлился в Перми из-за плохого самочувствия пассажира

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 22 мая — РИА Новости. Пассажирский самолет Сургут — Москва совершил внеплановую посадку в аэропорту Перми, так как одному из пассажиров стало плохо, человеку оказывается медпомощь, сообщила пресс-служба пермского аэропорта.
"Самолет из Сургута в Москву экстренно приземлился в Перми. На борту во время полета стало плохо пассажиру", — говорится в сообщении.
Самолет, следовавший рейсом UT 296 авиакомпании UTair, произвел незапланированную посадку в 19:35 (17:35 мск). "На данный момент пассажиру оказывается первая медицинская помощь", — заявили в аэропорту, добавив, что о времени вылета рейса в Москву будет объявлено дополнительно.
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