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Ремонт дорожного покрытия начали на Ленинградском шоссе в Москве - РИА Новости, 22.05.2023
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13:18 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/remont-1873398543.html
Ремонт дорожного покрытия начали на Ленинградском шоссе в Москве
Ремонт дорожного покрытия начали на Ленинградском шоссе в Москве - РИА Новости, 22.05.2023
Ремонт дорожного покрытия начали на Ленинградском шоссе в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту дорожного покрытия на Ленинградском шоссе в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:18
2023-05-22T13:18
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петр бирюков
ленинградское шоссе
городское хозяйство москвы
общество
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту дорожного покрытия на Ленинградском шоссе в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей севера столицы - Ленинградском шоссе. В общей сложности отремонтируем более 250 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и тротуарах", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра добавил, что также в этом сезоне запланированы мероприятия по обновлению дорожного покрытия на Ленинградском проспекте, общий объем работ составит около 230 тысяч квадратных метров. "В частности, заменим асфальт на участках от ТТК до Волоколамского тоннеля и от Белорусского путепровода до ТТК, на дублере по улице Маршала Шапошникова", - сообщил Бирюков. Отмечается, что одна из причин ремонта - колейность, которая возникает из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха. Она может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Дорожно-ремонтные работы проводятся преимущественно ночью с частичным перекрытием движения. "Всего в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду заменим более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах", - добавили в сообщении.
https://realty.ria.ru/20230421/dorogi-1866664054.html
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петр бирюков, ленинградское шоссе, городское хозяйство москвы, общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Ленинградское шоссе, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы

Ремонт дорожного покрытия начали на Ленинградском шоссе в Москве

© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту дорожного покрытия на Ленинградском шоссе в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей севера столицы - Ленинградском шоссе. В общей сложности отремонтируем более 250 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и тротуарах", - цитируют Бирюкова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра добавил, что также в этом сезоне запланированы мероприятия по обновлению дорожного покрытия на Ленинградском проспекте, общий объем работ составит около 230 тысяч квадратных метров.
"В частности, заменим асфальт на участках от ТТК до Волоколамского тоннеля и от Белорусского путепровода до ТТК, на дублере по улице Маршала Шапошникова", - сообщил Бирюков.
Отмечается, что одна из причин ремонта - колейность, которая возникает из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха. Она может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
Дорожно-ремонтные работы проводятся преимущественно ночью с частичным перекрытием движения.
"Всего в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду заменим более 23 миллионов квадратных метров асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах", - добавили в сообщении.
Замена асфальтобетонного покрытия в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковЛенинградское шоссеГородское хозяйство МосквыОбществоМоскваКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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