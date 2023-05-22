https://ria.ru/20230522/rakety-1873488376.html

Сунак ушел от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по России

Сунак ушел от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по России - РИА Новости, 22.05.2023

Сунак ушел от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по России

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ушел от ответа на вопрос о том, готов ли он заявить, что применение переданных Украине крылатых ракет большой... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T19:27

2023-05-22T19:27

2023-05-22T19:28

специальная военная операция на украине

россия

риши сунак

украина

storm shadow

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2794:1573_1920x0_80_0_0_32a1c82c1e4c72d9a13abe5295ed576a.jpg

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ушел от ответа на вопрос о том, готов ли он заявить, что применение переданных Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow будет ограничено только территорией, которую Киев и Лондон считают украинской. Трансляция велась на сайте парламента. Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес ушел от ответа на вопросы о том, предоставлял ли Лондон разрешение Киеву на использование поставляемых Британией ракет, в том числе Storm Shadow, для ударов по Крыму, и установило ли правительство требование о применении этих ракет исключительно в пределах территории Украины. Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанес удары этими ракетами по Луганску. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230511/raketa-1871092565.html

https://ria.ru/20230519/rakety-1872895788.html

россия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, риши сунак, украина, storm shadow, великобритания, в мире