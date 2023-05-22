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Сунак ушел от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по России - РИА Новости, 22.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:27 22.05.2023 (обновлено: 19:28 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/rakety-1873488376.html
Сунак ушел от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по России
Сунак ушел от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по России - РИА Новости, 22.05.2023
Сунак ушел от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по России
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ушел от ответа на вопрос о том, готов ли он заявить, что применение переданных Украине крылатых ракет большой... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T19:27
2023-05-22T19:28
специальная военная операция на украине
россия
риши сунак
украина
storm shadow
великобритания
в мире
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ушел от ответа на вопрос о том, готов ли он заявить, что применение переданных Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow будет ограничено только территорией, которую Киев и Лондон считают украинской. Трансляция велась на сайте парламента. Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес ушел от ответа на вопросы о том, предоставлял ли Лондон разрешение Киеву на использование поставляемых Британией ракет, в том числе Storm Shadow, для ударов по Крыму, и установило ли правительство требование о применении этих ракет исключительно в пределах территории Украины. Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанес удары этими ракетами по Луганску. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230511/raketa-1871092565.html
https://ria.ru/20230519/rakety-1872895788.html
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россия, риши сунак, украина, storm shadow, великобритания, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Риши Сунак, Украина, Storm Shadow, Великобритания, В мире
Сунак ушел от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по России

Премьер Британии Сунак ушел от ответа на вопрос о применении ракет Storm Shadow по России

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ушел от ответа на вопрос о том, готов ли он заявить, что применение переданных Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow будет ограничено только территорией, которую Киев и Лондон считают украинской.
«
"Министр обороны уже дал разъяснения по поводу нашего использования Storm Shadow, но мы должны все помнить, что Украина занимается самообороной, и сама НАТО является альянсом самообороны… Мы должны иметь возможность дать им все необходимые средства, чтобы защищать себя", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.
Трансляция велась на сайте парламента.
Ранее глава британского минобороны Бен Уоллес ушел от ответа на вопросы о том, предоставлял ли Лондон разрешение Киеву на использование поставляемых Британией ракет, в том числе Storm Shadow, для ударов по Крыму, и установило ли правительство требование о применении этих ракет исключительно в пределах территории Украины.
Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанес удары этими ракетами по Луганску.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Военные эксперты назвали ракеты Storm Shadow серьезной угрозой для России
11 мая, 16:33
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Патрушев прокомментировал западные поставки Украине ракет Storm Shadow
19 мая, 13:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРиши СунакУкраинаStorm ShadowВеликобританияВ мире
 
 
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