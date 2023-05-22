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В России продолжаются испытания нового ракетного комплекса "Гермес" - РИА Новости, 22.05.2023
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03:38 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/rakety-1873306264.html
В России продолжаются испытания нового ракетного комплекса "Гермес"
В России продолжаются испытания нового ракетного комплекса "Гермес" - РИА Новости, 22.05.2023
В России продолжаются испытания нового ракетного комплекса "Гермес"
В России продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса "Гермес" для поражения бронетехники, сооружений и летательных аппаратов,... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T03:38
2023-05-22T03:38
безопасность
россия
конструкторское бюро приборостроения
высокоточные комплексы
ростех
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В России продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса "Гермес" для поражения бронетехники, сооружений и летательных аппаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе КБП (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"). Там добавили, что "работы по модернизации комплекса "Гермес" продолжаются с учетом изменения обстановки и задач". Комплекс "Гермес" предназначен для поражения на дальности до 100 километров современных и перспективных танков, бронетехники, сооружений, надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов. Ракета базовой версии развивает скорость до 1,3 тысячи метров в секунду и имеет осколочно-фугасную боевую часть в 28 килограммов. "Гермес" может монтироваться на любое автомобильное шасси среднего или крупного тоннажа. Ракеты комплекса обладают высокой точностью поражения. Боеприпас летит к цели сначала за счет навигационных сигналов с земли, затем по данным бортовой инерциальной навигационной системы. Прибыв в район цели, ракета захватывает ее собственной головкой самонаведения.
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безопасность, россия, конструкторское бюро приборостроения, высокоточные комплексы, ростех
Безопасность, Россия, Конструкторское бюро приборостроения, Высокоточные комплексы, Ростех
В России продолжаются испытания нового ракетного комплекса "Гермес"

КБП: в России продолжаются испытания нового ракетного комплекса "Гермес"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПротивотанковый ракетный комплекс "Гермес"
Противотанковый ракетный комплекс Гермес - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Противотанковый ракетный комплекс "Гермес" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В России продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса "Гермес" для поражения бронетехники, сооружений и летательных аппаратов, сообщили РИА Новости в пресс-службе КБП (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех").
«
"Ведутся испытания комплекса "Гермес". Решение о поставке будет принято по результатам испытаний", - сказали в компании.
Там добавили, что "работы по модернизации комплекса "Гермес" продолжаются с учетом изменения обстановки и задач".
Комплекс "Гермес" предназначен для поражения на дальности до 100 километров современных и перспективных танков, бронетехники, сооружений, надводных целей и малоскоростных летательных аппаратов. Ракета базовой версии развивает скорость до 1,3 тысячи метров в секунду и имеет осколочно-фугасную боевую часть в 28 килограммов.
"Гермес" может монтироваться на любое автомобильное шасси среднего или крупного тоннажа. Ракеты комплекса обладают высокой точностью поражения. Боеприпас летит к цели сначала за счет навигационных сигналов с земли, затем по данным бортовой инерциальной навигационной системы. Прибыв в район цели, ракета захватывает ее собственной головкой самонаведения.
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