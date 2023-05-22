https://ria.ru/20230522/raketa-1873357563.html

В Минобороны Польши рассказали подробности о найденной под Быдгощем ракете

В Минобороны Польши рассказали подробности о найденной под Быдгощем ракете - РИА Новости, 22.05.2023

В Минобороны Польши рассказали подробности о найденной под Быдгощем ракете

заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:16

2023-05-22T11:16

2023-05-22T11:16

в мире

польша

быдгощ

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ВАРШАВА, 22 мая - РИА Новости. Найденная под Быдгощем ракета не была намеренно запущена на территорию Польши, угрозы она не представляла, заявил в эфире телеканала Polsat заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа. "Одним словом, мы не имели дело ни с угрозой, ни с преднамеренной атакой", - добавил он. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий вооруженных сил получил от центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.

https://ria.ru/20230520/raketa-1873113872.html

https://ria.ru/20230516/polsha-1872092087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, быдгощ, украина