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В Минобороны Польши рассказали подробности о найденной под Быдгощем ракете - РИА Новости, 22.05.2023
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11:16 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/raketa-1873357563.html
В Минобороны Польши рассказали подробности о найденной под Быдгощем ракете
В Минобороны Польши рассказали подробности о найденной под Быдгощем ракете - РИА Новости, 22.05.2023
В Минобороны Польши рассказали подробности о найденной под Быдгощем ракете
заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:16
2023-05-22T11:16
в мире
польша
быдгощ
украина
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ВАРШАВА, 22 мая - РИА Новости. Найденная под Быдгощем ракета не была намеренно запущена на территорию Польши, угрозы она не представляла, заявил в эфире телеканала Polsat заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа. "Одним словом, мы не имели дело ни с угрозой, ни с преднамеренной атакой", - добавил он. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий вооруженных сил получил от центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.
https://ria.ru/20230520/raketa-1873113872.html
https://ria.ru/20230516/polsha-1872092087.html
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в мире, польша, быдгощ, украина
В мире, Польша, Быдгощ, Украина
В Минобороны Польши рассказали подробности о найденной под Быдгощем ракете

Замглавы Минобороны Очепа: найденная под Быдгощем ракета залетела в Польшу случайно

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоенный автомобиль в Польше
Военный автомобиль в Польше - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военный автомобиль в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 мая - РИА Новости. Найденная под Быдгощем ракета не была намеренно запущена на территорию Польши, угрозы она не представляла, заявил в эфире телеканала Polsat заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа.
«

"Мы должны соблюдать определенную умеренность в оценках. Мы не говорим о ракете, которая была нацелена на Польшу, вооружена. Речь идет о ракете, которая должна была запутать системы противоракетной обороны Украины, которая в результате неисправности изменила траекторию полета и самоуничтожилась", - сказал Очепа.

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"Одним словом, мы не имели дело ни с угрозой, ни с преднамеренной атакой", - добавил он.
Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.
В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий вооруженных сил получил от центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.
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