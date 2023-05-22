В Минобороны Польши рассказали подробности о найденной под Быдгощем ракете
Замглавы Минобороны Очепа: найденная под Быдгощем ракета залетела в Польшу случайно
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВоенный автомобиль в Польше
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Военный автомобиль в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 мая - РИА Новости. Найденная под Быдгощем ракета не была намеренно запущена на территорию Польши, угрозы она не представляла, заявил в эфире телеканала Polsat заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа.
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"Мы должны соблюдать определенную умеренность в оценках. Мы не говорим о ракете, которая была нацелена на Польшу, вооружена. Речь идет о ракете, которая должна была запутать системы противоракетной обороны Украины, которая в результате неисправности изменила траекторию полета и самоуничтожилась", - сказал Очепа.
"Одним словом, мы не имели дело ни с угрозой, ни с преднамеренной атакой", - добавил он.
Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.
В мае премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий вооруженных сил получил от центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.