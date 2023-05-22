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Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС - РИА Новости, 22.05.2023
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00:46 22.05.2023 (обновлено: 01:15 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/raketa-1873300557.html
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС - РИА Новости, 22.05.2023
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с космическим кораблем Crew Dragon с коммерчески экипажем из четырех человек, компания SpaceX ведет прямую... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T00:46
2023-05-22T01:15
космос - риа наука
сша
канаверал
саудовская аравия
наса
spacex
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с космическим кораблем Crew Dragon с коммерчески экипажем из четырех человек, компания SpaceX ведет прямую трансляцию. Ракета-носитель стартовала в 17.37 по времени Восточного побережья США (00.37 мск в понедельник). Она выводит на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon, в этот полет он отправляется под именем Freedom ("Свобода"). Командир экипажа организованной частной компанией Axiom Space миссии Ax–2 - ветеран космических полетов, экс-астронавт НАСА Пегги Уитсон. Вместе с ней на орбиту прибудут автогонщик и предприниматель Джон Шоффнер и двое астронавтов из Саудовской Аравии - Али аль-Карни и первая арабская женщина-космонавт Райана Барнауи. "Первые почти за 40 лет подданные Саудовской Аравии отправились в космос после того, как королевство послало на орбиту в 1985 году первого арабского астронавта, принца Султана бен Салмана", - сообщило Космическое агентство Саудовской Аравии в Twitter."Пусть "Свобода" парит", - сказала Уитсон в ходе финальной проверки готовности экипажа. Свой первый полет бывшая астронавт совершила в 2002 году, на ее счету 665 дней, проведенных в космосе. В запуске Ax-2 используется уже многократно летавшая первая ступень Falcon 9. Как сообщили в компании SpaceX перед запуском, после отделения первая ступень должна совершить посадку на площадку неподалеку от места старта. Это будет первой попыткой посадить первую ступень на Землю, а не плавучую платформу после запуска пилотируемого корабля, сообщили в компании. Стыковка Crew Dragon с МКС запланирована на 9.24 по времени Восточного побережья США 22 мая (16.24 мск), сообщили в НАСА. Планируется, что туристы проведут на орбите около двух недель, во время которых наряду с регулярным экипажем МКС будут участвовать в научной работе станции. Первая миссия Axiom Space на МКС, Aх-1, состоялась в апреле 2022 года. К настоящему времени также заключен контракт на третий подобный рейс, планируется, что он состоится не раньше ноября 2023 года.
https://ria.ru/20230501/spacex-1868920739.html
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сша
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космос - риа наука, сша, канаверал, саудовская аравия, наса, spacex
Космос - РИА Наука, США, Канаверал, Саудовская Аравия, НАСА, SpaceX
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех человек стартовала к МКС

© AP Photo / Chris O'MearaСтарт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Chris O'Meara
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с космическим кораблем Crew Dragon с коммерчески экипажем из четырех человек, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Ракета-носитель стартовала в 17.37 по времени Восточного побережья США (00.37 мск в понедельник). Она выводит на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon, в этот полет он отправляется под именем Freedom ("Свобода"). Командир экипажа организованной частной компанией Axiom Space миссии Ax–2 - ветеран космических полетов, экс-астронавт НАСА Пегги Уитсон. Вместе с ней на орбиту прибудут автогонщик и предприниматель Джон Шоффнер и двое астронавтов из Саудовской Аравии - Али аль-Карни и первая арабская женщина-космонавт Райана Барнауи.
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"Первые почти за 40 лет подданные Саудовской Аравии отправились в космос после того, как королевство послало на орбиту в 1985 году первого арабского астронавта, принца Султана бен Салмана", - сообщило Космическое агентство Саудовской Аравии в Twitter.
"Пусть "Свобода" парит", - сказала Уитсон в ходе финальной проверки готовности экипажа. Свой первый полет бывшая астронавт совершила в 2002 году, на ее счету 665 дней, проведенных в космосе.
В запуске Ax-2 используется уже многократно летавшая первая ступень Falcon 9. Как сообщили в компании SpaceX перед запуском, после отделения первая ступень должна совершить посадку на площадку неподалеку от места старта. Это будет первой попыткой посадить первую ступень на Землю, а не плавучую платформу после запуска пилотируемого корабля, сообщили в компании.
Стыковка Crew Dragon с МКС запланирована на 9.24 по времени Восточного побережья США 22 мая (16.24 мск), сообщили в НАСА. Планируется, что туристы проведут на орбите около двух недель, во время которых наряду с регулярным экипажем МКС будут участвовать в научной работе станции.
Первая миссия Axiom Space на МКС, Aх-1, состоялась в апреле 2022 года. К настоящему времени также заключен контракт на третий подобный рейс, планируется, что он состоится не раньше ноября 2023 года.
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