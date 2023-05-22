https://ria.ru/20230522/raketa-1873300557.html

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС - РИА Новости, 22.05.2023

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с космическим кораблем Crew Dragon с коммерчески экипажем из четырех человек, компания SpaceX ведет прямую... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T00:46

2023-05-22T00:46

2023-05-22T01:15

космос - риа наука

сша

канаверал

саудовская аравия

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал с космическим кораблем Crew Dragon с коммерчески экипажем из четырех человек, компания SpaceX ведет прямую трансляцию. Ракета-носитель стартовала в 17.37 по времени Восточного побережья США (00.37 мск в понедельник). Она выводит на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon, в этот полет он отправляется под именем Freedom ("Свобода"). Командир экипажа организованной частной компанией Axiom Space миссии Ax–2 - ветеран космических полетов, экс-астронавт НАСА Пегги Уитсон. Вместе с ней на орбиту прибудут автогонщик и предприниматель Джон Шоффнер и двое астронавтов из Саудовской Аравии - Али аль-Карни и первая арабская женщина-космонавт Райана Барнауи. "Первые почти за 40 лет подданные Саудовской Аравии отправились в космос после того, как королевство послало на орбиту в 1985 году первого арабского астронавта, принца Султана бен Салмана", - сообщило Космическое агентство Саудовской Аравии в Twitter."Пусть "Свобода" парит", - сказала Уитсон в ходе финальной проверки готовности экипажа. Свой первый полет бывшая астронавт совершила в 2002 году, на ее счету 665 дней, проведенных в космосе. В запуске Ax-2 используется уже многократно летавшая первая ступень Falcon 9. Как сообщили в компании SpaceX перед запуском, после отделения первая ступень должна совершить посадку на площадку неподалеку от места старта. Это будет первой попыткой посадить первую ступень на Землю, а не плавучую платформу после запуска пилотируемого корабля, сообщили в компании. Стыковка Crew Dragon с МКС запланирована на 9.24 по времени Восточного побережья США 22 мая (16.24 мск), сообщили в НАСА. Планируется, что туристы проведут на орбите около двух недель, во время которых наряду с регулярным экипажем МКС будут участвовать в научной работе станции. Первая миссия Axiom Space на МКС, Aх-1, состоялась в апреле 2022 года. К настоящему времени также заключен контракт на третий подобный рейс, планируется, что он состоится не раньше ноября 2023 года.

https://ria.ru/20230501/spacex-1868920739.html

https://ria.ru/20230521/raketa-1873198873.html

сша

канаверал

саудовская аравия

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космос - риа наука, сша, канаверал, саудовская аравия, наса, spacex