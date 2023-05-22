https://ria.ru/20230522/rabota-1873416696.html

В Совфеде отреагировали на предложение об увеличении рабочей недели

В Совфеде отреагировали на предложение об увеличении рабочей недели - РИА Новости, 22.05.2023

В Совфеде отреагировали на предложение об увеличении рабочей недели

Увеличение трудовой недели до шести дней приведёт к снижению эффективности и лишнему травматизму, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:11

2023-05-22T14:11

2023-05-22T14:11

россия

александр башкин

антон котяков

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Увеличение трудовой недели до шести дней приведёт к снижению эффективности и лишнему травматизму, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин, комментируя идею ассоциации "Аванти" ввести шестидневную рабочую неделю в России. Ранее ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" направила главе Минтруда Антону Котякову обращение, согласно которому в России предлагается ввести шестидневную рабочую неделю, сообщают "Известия". "Чрезмерное увеличение трудового дня и трудовой недели лишит человека возможности отдыхать: вместо того, чтобы получить плюс в виде лишних сделанных гаек, болтов, мы получим минус, связанный с потерей производительности, травматизмом, снижением эффективности и так далее. …Я пока не готов поддержать это предложение", - сказал сенатор. Башкин подчеркнул, что необходимо понимать, что любой труд – это затраты энергии, "затраты физических, моральных или умственных сил". "Эффективный труд следует не за счёт увеличения времени, потраченного на этот труд, а за счёт технологичности труда. За счёт того, что мы используем новые цивилизационные достижения, мы делаем этот труд более эффективным, более полезным, более продуктивным", - объяснил парламентарий.

https://ria.ru/20230331/chetyrekhdnevka-1861954663.html

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россия, александр башкин, антон котяков, совет федерации рф