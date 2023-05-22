https://ria.ru/20230522/rabochie-1873486552.html

Тела четырех рабочих нашли в коллекторе в Мытищах

Тела четырех рабочих нашли в коллекторе в Мытищах - РИА Новости, 22.05.2023

Тела четырех рабочих нашли в коллекторе в Мытищах

В Мытищах четверо рабочих погибли, предварительно, из-за отравления угарным газом во время откачки воды, сообщила пресс-служба главка СК по региону в... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T19:17

2023-05-22T19:17

2023-05-22T20:51

происшествия

мытищи

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Мытищах четверо рабочих погибли, предварительно, из-за отравления угарным газом во время откачки воды, сообщила пресс-служба главка СК по региону в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело по факту смерти четверых рабочих (часть третья статьи 143 УК) ("Нарушение требований охраны труда". — Прим. ред.)", — говорится в заявлении.Тела четырех мужчин нашли в коллекторе возле многоэтажки на улице Борисовка. По предварительным данным, они откачивали воду без индивидуальных средств защиты, из-за чего отравились угарным газом. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и планируют изъять документацию у заказчика и исполнителя работ, а также назначить комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую.

https://ria.ru/20230522/pozhar-1873461985.html

мытищи

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, мытищи, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)