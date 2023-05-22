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Тела четырех рабочих нашли в коллекторе в Мытищах - РИА Новости, 22.05.2023
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19:17 22.05.2023 (обновлено: 20:51 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/rabochie-1873486552.html
Тела четырех рабочих нашли в коллекторе в Мытищах
Тела четырех рабочих нашли в коллекторе в Мытищах - РИА Новости, 22.05.2023
Тела четырех рабочих нашли в коллекторе в Мытищах
В Мытищах четверо рабочих погибли, предварительно, из-за отравления угарным газом во время откачки воды, сообщила пресс-служба главка СК по региону в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T19:17
2023-05-22T20:51
происшествия
мытищи
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Мытищах четверо рабочих погибли, предварительно, из-за отравления угарным газом во время откачки воды, сообщила пресс-служба главка СК по региону в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело по факту смерти четверых рабочих (часть третья статьи 143 УК) ("Нарушение требований охраны труда". — Прим. ред.)", — говорится в заявлении.Тела четырех мужчин нашли в коллекторе возле многоэтажки на улице Борисовка. По предварительным данным, они откачивали воду без индивидуальных средств защиты, из-за чего отравились угарным газом. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и планируют изъять документацию у заказчика и исполнителя работ, а также назначить комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую.
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мытищи
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, мытищи, россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Мытищи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
Тела четырех рабочих нашли в коллекторе в Мытищах

В Мытищах четверо рабочих отравились угарным газом при откачке воды из коллектора

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВодосточный коллектор
Водосточный коллектор - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Водосточный коллектор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Мытищах четверо рабочих погибли, предварительно, из-за отравления угарным газом во время откачки воды, сообщила пресс-служба главка СК по региону в Telegram-канале.
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти четверых рабочих (часть третья статьи 143 УК) ("Нарушение требований охраны труда". — Прим. ред.)", — говорится в заявлении.
Тела четырех мужчин нашли в коллекторе возле многоэтажки на улице Борисовка. По предварительным данным, они откачивали воду без индивидуальных средств защиты, из-за чего отравились угарным газом.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и планируют изъять документацию у заказчика и исполнителя работ, а также назначить комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую.
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