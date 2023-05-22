https://ria.ru/20230522/pvo-1873439824.html

Российская ПВО отразила удар в направлении Токмака

Российская ПВО отразила удар в направлении Токмака - РИА Новости, 22.05.2023

Российская ПВО отразила удар в направлении Токмака

Система противовоздушной обороны ВС РФ в понедельник отразила удар украинских боевиков в районе города Токмак Запорожской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:44

2023-05-22T15:44

2023-05-22T15:44

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

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ТОКМАК, 22 мая — РИА Новости. Система противовоздушной обороны ВС РФ в понедельник отразила удар украинских боевиков в районе города Токмак Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. Украинские части пытались нанести удар в районе полудня по московскому времени. В небе над населенным пунктом прозвучало несколько взрывов, также были видны инверсионные следы от ракет ПВО. В районе, где в городе располагаются корреспонденты РИА Новости, попаданий ракет не фиксировалось. Комментариями властей или военных агентство пока не располагает.

https://ria.ru/20230522/pvo-1873336574.html

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, запорожская область