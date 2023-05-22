https://ria.ru/20230522/pvo-1873439824.html
Российская ПВО отразила удар в направлении Токмака
Российская ПВО отразила удар в направлении Токмака - РИА Новости, 22.05.2023
Российская ПВО отразила удар в направлении Токмака
Система противовоздушной обороны ВС РФ в понедельник отразила удар украинских боевиков в районе города Токмак Запорожской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:44
2023-05-22T15:44
2023-05-22T15:44
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
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ТОКМАК, 22 мая — РИА Новости. Система противовоздушной обороны ВС РФ в понедельник отразила удар украинских боевиков в районе города Токмак Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. Украинские части пытались нанести удар в районе полудня по московскому времени. В небе над населенным пунктом прозвучало несколько взрывов, также были видны инверсионные следы от ракет ПВО. В районе, где в городе располагаются корреспонденты РИА Новости, попаданий ракет не фиксировалось. Комментариями властей или военных агентство пока не располагает.
https://ria.ru/20230522/pvo-1873336574.html
запорожская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область
Российская ПВО отразила удар в направлении Токмака
Российская система ПВО отразила удар ВСУ в районе Токмака в Запорожской области
ТОКМАК, 22 мая — РИА Новости. Система противовоздушной обороны ВС РФ в понедельник отразила удар украинских боевиков в районе города Токмак Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.
Украинские части пытались нанести удар в районе полудня по московскому времени. В небе над населенным пунктом прозвучало несколько взрывов, также были видны инверсионные следы от ракет ПВО.
В районе, где в городе располагаются корреспонденты РИА Новости, попаданий ракет не фиксировалось. Комментариями властей или военных агентство пока не располагает.
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